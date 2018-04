EAVS : Comment modifier la position verticale d’un écran grâce aux supports motorisés Audipack ?

Il existe différents types de motorisation pour écrans plats. Il y a celles qui font tourner l'écran, celles qui font sortir l'écran d'un meuble, ou encore celles qui cache les moniteurs dans les salles de réunion. Chaque motorisation a son application. Dans le domaines des salles de classe et de formation, il y a les motorisations verticales.

Audipack DWS-160E : le support mural motorisé jusqu'à 160 kg

Nous allons nous attarder sur deux modèles de motorisations verticales capables d'accueillir des écrans de grande taille. Le DWS-160E se présente sous la forme de deux barres verticales à fixer au mur, entre lesquelles coulisse le plateau support. Lui aussi est à la verticale car c'est sur lui que l'on fixe l'écran, jusqu'aux dimensions VESA 600×400. L'écran pourra peser jusqu'à 160 kg. Alternativement, la référence DWS-120E accepte des écrans jusqu'à 120 kg.

L'objectif d'une telle motorisation est de pouvoir positionner l'écran plus ou moins haut selon l'utilisation de la salle de cours. Si d'autres éléments mobile viennent se placer temporairement devant, il faut alors le placer en hauteur. Si l'écran est tactile, on le placera plutôt en bas pour avoir accès à la totalité de la surface.

Le pilotage s'effectue via des contacts sec à relier à un interrupteur et à placer près de l'écran. Un peu comme des commandes de volets roulants. La vitesse est de 4 cm par seconde, soit 21 secondes pour parcourir les 88 centimètre qui séparent les positions haute et basse.

Audipack FSL-160E : le support motorisé vertical à fixer au sol

Lorsqu'il n'est pas possible de fixer le support motorisé vertical sur un mur, le FSL-160E propose une fixation au sol. La charge maximale atteint les 150 kg. Par contre, il n'y a plus que 50 cm entre les positions haute et basse. Le support est plus généreux en acceptant les écrans aux écartements VESA jusqu'à 800×600.

Pour les deux modèles, une gaine fait suivre les câbles du sol jusqu'à l'écran sans risque de pincement, l'alimentation est en 230V et le poids total du support hors écran pèse 65 kg.

En conclusion, le catalogue Audipack propose toujours la motorisation qu'il vous faut. Ces deux références spécifiques offrent un déplacement vertical pour un écran plat afin de l'adapter à toutes les situations de présentation. Elles sont parfaitement adaptées aux salles de classe et de formation. Des endroits où l'utilisation de l'espace est variable et nécessite de devoir déplacer l'écran régulièrement. Ceci sans avoir à le faire manuellement grâce aux motorisations Audipack, ce qui est confortable avec des écrans de grande taille pouvant peser très lourd !

Plus d'infos : Audipack