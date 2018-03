EAVS : Comment rallonger simplement un câble USB 2.0 jusqu’à 50 mètres ?

Vous connaissez désormais toutes les solutions pour étendre un signal audio/vidéo sur plusieurs dizaines de mètres, grâce aux extendeurs. Si ce n'est pas le cas, utilisez le moteur de recherche en haut à droite. Et ne ratez aucun article du blog, nous continuerons à vous présenter bien d'autres solutions de ce type. Et à côté de l'image et du son, quel autre type de signal peut-on bien étendre ? L'USB bien sûr !

Les limites de l'USB

L'USB est un format qui permet de connecter toutes sortes d'accessoires à un ordinateur : clavier, souris, imprimante, etc. C'est aussi une façon de relier des appareils audio/vidéo comme un appareil photo, une carte son ou une carte d'acquisition vidéo. Que ce soit en version 1.1 ou 2.0, seule la vitesse de transmission diffère. En 2.0, le plus courant, on peut atteindre les 480 Mbps.

Ce débit assez important, additionné à des câbles tout ce qu'il y a de plus courant équipés de minuscules fils internes, limite la longueur des câbles USB. Typiquement, il sera difficile de dépasser les 5 mètres.

Lorsque le PC n'est pas à côté de ses accessoires, dans une salle de réunion, dans un studio audiovisuel, dans une salle home cinema, la longueur potentielle de la connexion USB devient problématique.

La solution Gefen pour étendre l'USB jusqu'à 50 mètres

Dans son très large catalogue d'adaptateurs de toutes sortes pour le monde de l'audiovisuel, Gefen propose un extendeur USB (lire aussi : Découvrez la gamme Gefen 2018 : conversion, sélection, distribution). Le EXT-USB2.0-SR se compose d'un émetteur et d'un récepteur, tous deux dans un format vraiment petit (38x86x28 mm). Il sera ainsi aisé de les camoufler l'un comme l'autre.

L'émetteur a un port USB B (le plat), le récepteur un port USB A (le carré). Deux petites LEDs viennent confirmer la présence de l'alimentation et l'établissement du lien entre émetteur et récepteur. Ils doivent tous deux être alimentés, via les blocs d'alimentation fournis.

La construction en métal les rend insensibles au bruit et aux interférences. Cela assurera un signal de qualité, même sur les plus grandes longueurs de câbles réseau. Gefen conseille d'utiliser au minimum du Cat5e pour atteindre les 50 mètres de distance sans problème. Si l'émetteur est relié au PC à travers un hub USB, c'est possible mais il faudra retrancher 10 mètres sur la longueur maximale.

En résumé, ce petit extendeur USB rendra de grands services. Il permet d'oublier la contrainte des accessoires tous installés autour du PC. Ce dernier peut alors se déporter sans problème, pour gagner de la place ou éviter le bruit des modèles puissants équipés de plusieurs ventilateurs. Le format mini et le boîtier en métal de cet extendeur faciliteront son intégration et lui offriront des années de fonctionnement sans entrave.

Plus d'infos : Gefen