EAVS : Découvrez kvm-tec, le spécialiste des extendeurs et switchs informatiques sur réseau IP

Chez EAVS, nous apprécions beaucoup les fabricants qui savent raconter des histoires autour de leurs produits. C'est tout à fait la philosophie de kvm-tec, une société autrichienne spécialisée dans les extendeurs et les switchs informatiques KVM, pour la vidéo et l'USB. Cela se vérifie à travers les supports de présentation où les produits sont mis en scène et correspondent à des univers. Il faut noter également un support produit didactique très bien pensé grâce à de nombreuses vidéos. Voici ce qui différencie l'offre kvm-tec.

Des extendeurs et switchs KVM sur IP multi usages

kvm-tec insiste bien sur les multiples usages possibles de ses produits. La société préfère d'ailleurs présenter ses produits par destination plutôt que par gamme. Pour la muséographie, les salles de conférence, le domaine hospitalier, les studios mobiles, etc. Selon la destination, il suffira de sélectionner le ou les produits adaptés.

Rappelons tout d'abord que le terme KVM signifie Keyboard/Video/Mouse. Chez kvm-tec, on a choisi de faire passer les signaux KVM (vidéo + USB) en IP, c'est-à-dire à travers le réseau informatique, sans perte ni délai, quelle que soit la distance.

Extendeur KVM ou switch KVM ?

Un extendeur KVM permet de déporter l'unité centrale d'un PC, et ce pour différentes raisons. Pour des raisons de bruit et de chaleur importante, une unité centrale puissante sera plus à l'aise dans une salle serveur. Pour des raisons de sécurité, on interdira l'accès à l'unité centrale en la plaçant dans un meuble ou un placard inaccessible à l'utilisateur.

Il existe une autre raison qui consiste à rendre accessibles plusieurs unités centrales, depuis plusieurs points de contrôle clavier/écran/souris. Par exemple, un seul ensemble clavier/souris peut piloter plusieurs PC, que ceux-ci se trouvent dans la même pièce, ou disséminés à plusieurs endroits du bâtiment. On parle alors de matriçage ou de switchs KVM.

Comment fonctionne les extendeurs kvm-tec sur IP ?

1er cas - L'unité centrale du PC est déportée. La distance entre les deux extendeurs est de 100 mètres en réseau cuivre Gigabit ou 160 km en fibre optique

2ème cas - Plusieurs unités centrales sont accessibles à plusieurs ensemble KVM à travers un switch réseau classique.

3ème cas - Les unités centrales et les ensemble KVM ne sont pas dans le même lieu. Ils peuvent être éloignés les uns des autres de 160 km si besoin grâce à une fibre optique.

Comment fonctionne les switchs kvm-tec sur IP ?

1er cas - Plusieurs unités centrales sont distribuées vers plusieurs ensembles KVM. L'application kvm-tec permet de sélectionner et de modifier quel PC va vers quel ensemble KVM.

2ème cas - Un seul ensemble clavier & souris commande quatre PC affichés chacun sur un écran. La souris se déplace d'un écran à un autre comme s'ils ne faisaient qu'un.

Dès lors que l'on souhaite déporter les unités centrales de PC sur de grandes longueurs, il faut passer sur des extendeurs. C'est la spécialité de kvm-tec ! Que l'on souhaite déporter un seul PC ou de multiples PC, avec un seul clavier ou plusieurs à l'autre extrémité, kvm-tec propose les solutions qu'il vous faut. En HD 1080p ou en 4K @60Hz, tout est possible, sans délai ni perte de qualité. Nous aurons l'occasion de revenir très bientôt plus en détails sur les applications des produits KVM sur IP de kvm-tec.

