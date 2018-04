EAVS : Distribuez du SD-SDI jusqu’au 12G-SDI 4K avec les nouveaux splitters Muxlab

Pour transporter les signaux vidéo numériques, c'est aujourd'hui le format HDMI qui a réussi à s'imposer. Les autres formats continuent à coexister, simplement spécialisés dans certains domaines : le DVI pour l'informatique et le SDI pour le broadcast. Mais il n'y a pas de règles, ils sont plus ou moins interchangeables, il suffira de sélectionner les bons cordons et les bonnes électronique. Comme ces splitters SDI Muxlab par exemple.

Muxlab 700518 : une entrée, six sorties jusqu'au 12G-SDI

Le nouveau Muxlab 700518 est destiné à répliquer un même signal vidéo SDI vers six diffuseurs. Rappelons que le SDI utilise un cordon coaxial avec des fichiers BNC au bout. Le cordon est bien plus simple que le HDMI, qui lui renferme 19 minuscules fils. L'avantage du SDI est d'être moins sensible aux grandes longueurs, le seul est unique fil transportant le signal présentant un diamètre bien plus gros que ceux du HDMI. Le Belden 1694A est parfait dans ce domaine.

Ce splitter 1X6 est compatible avec tous les formats SDI, du SD-SDI (480 pixels) jusqu'au 12G-SDI (4K/UHD à 60 Hz) en passant par le 6G-SDI (4K/UHD à 30 Hz). Le 700518 détecte automatiquement le format. Il le régénère avant de le transmettre aux six sorties pour supprimer les éventuelles pertes d'insertion.

Muxlab 700519 : une entrée, quatre sorties jusqu'au 3G-SDI

Le dernier Muxlab 700519 est un peu plus simple dans le sens où il n'a que quatre sorties. Les fonctionnalités demeurent identiques au 700518 à la différence de la résolution maximale acceptée. Ici, elle s'arrête au 3G-SDI, c'est-à-dire le 1080p à 60 Hz. Encore plus compact que le 700519, Muxlab a placé les prises BNC pour le SDI différemment : sorties d'un côté, entrée et alimentation de l'autre.

En résumé, Muxlab, spécialiste du transport de signaux audio/vidéo, propose ici deux splitters SDI bien pratiques. Très compacts, ils distribuent du 3G-SDI ou du 12G-SDI au maximum. A sélectionner selon ses besoins. Le format SDI est utilisé plus particulièrement dans le milieu du broadcast et dans le médical. Certaines caméras reposent également sur ce format, comme les Lumens.

Plus d'infos : Muxlab