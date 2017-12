EAVS :  Du multiroom audio haut de gamme entièrement en Niles et Sunfire

Nous poursuivons notre semaine spéciale installations avec cette très belle résidence mexicaine. L'installation a été réalisée par Inteliksa, intégrateur situé dans le même pays. Cette fois-ci, pas d'écran géant dans chaque pièce de la maison, et encore moins de distribution vidéo Ultra HD. Ici, c'est la musique omniprésente qui est la priorité.

Association Niles-Sunfire

Alors bien sûr, on trouve tout de même une pièce vidéo. C'est la partie audio qui nous intéresse plus particulièrement. Les voies avant ont été confiées à trois enceintes de plafond Niles CM7PR. Elles sont composées d'un woofer de 21 centimètres et d'un tweeter sur support pivotant. C'est ce dernier qui leur permet d'être installées au plafond tout en visant les auditeurs assis dans le canapé. Les voies arrières sont reproduites par des Niles MP6R, des modèles deux voies encastrés dans les murs.

Pour les compléter, l'installateur a continué à piocher dans le catalogue Core Brands et s'est dirigé vers les caissons de basse Sunfire. Deux modèles HRS ont donc été ajoutés. Le résultat est un son totalement cohérent et immersif, littéralement à 360°. Niles + Sunfire, une association sur laquelle on peut compter !

Du Niles dans toutes les pièces

Le client souhaitait avoir de la musique dans toute la maison, mais sans gâcher la décoration. De multiples paires d'enceintes Niles ont donc été disséminées dans les plafonds de toutes les pièces. On en trouve aussi bien dans la cuisine que dans les chambres.

La distribution est centralisée. Si bien que l'on peut écouter ce que l'on veut n'importe où, sans qu'aucun appareil électrique ne soit visible. Seules les discrètes grilles des enceintes viennent trahir la provenance de la musique. Et encore, si on y prête attention.

Enfin, l'intégrateur a ajouté un conditionneur de courant afin de préserver la durée de vie des amplificateurs. Cela permet principalement de les protéger contre les sur-tensions ou les sous-tensions. Si ce type de produit souvent indispensable vous intéresse pour vos projets, n'oubliez pas de consulter la gamme Furman, encore une marque du groupe Core Brands !

Plus d'infos : Electronic House