EAVS : Elan intègre désormais sa propre solution de vidéosurveillance

La solution domotique Elan pour rendre sa maison intelligente propose désormais une gamme complète de caméras de sécurité. Différents modèles couvrent tous les besoins dans ce domaine. Ils sont accompagnés d'un serveur vidéo pour la sauvegarde des images enregistrées.

Huit caméras Elan pour toutes les situations

La gamme Elan accueille donc huit caméras. Deux d'entres elles sont destinées à l'intérieur, ce sont les modèles IDF et IDV. Les autres modèles s'accommodent d'une installation à l'extérieur (IP66) et résistent jusqu'à -40°. Dans l'autre sens, elles supportent toutes une température pouvant monter jusqu'à 50° C. Le modèle OTF2-SS, la seule qui n'est pas blanche, résiste même à la corrosion.

Les deux modèles OTF2 proposent une résolution de 2MP, soit 1920×1080 pixels. Les six autres peuvent afficher au choix 2 ou 4MP. Dans ce dernier cas, la résolution affichée monte à 2688×1520 pixels à 20 images/seconde. Idéal pour distinguer tous les détails. Trois des sept modèles possèdent par ailleurs un zoom.

Elles bénéficient toutes de la vision nocturne, jusqu'à 30 mètres pour les plus performantes dans ce domaine. Sur certains modèles, une analyse d'image logicielle permet d'éviter en plus les fausses alertes.

Un serveur d'enregistrement vidéo

Un système professionnel de surveillance vidéo se doit d'être indépendant : il doit stocker les images enregistrées en local. Le serveur vidéo sert à stocker les images vues par chaque caméra, pour les analyser plus tard, ou pour preuve en cas d'intrusion.

Elan ajoute donc le EL-NVR à sa gamme. Un boîtier rackable au format 1U qui reprend le même design que d'autres éléments de la gamme. On le voit sur la photo ci-dessous installé dans un rack, au-dessus de deux contrôleurs Elan.

Commercialisé avec un seul disque de 1, 2, 4 ou 8 To, trois autres emplacements libres à l'intérieur permettent de compléter le besoin en stockage. Du reste, si l'on a besoin d'aller encore plus loin, le port eSATA permet d'ajouter jusqu'à 16 To externes.

Il propose deux sorties vidéo, une HDMI et une VGA, qui pourront éventuellement être redirigées comme source vidéo vers un ou plusieurs téléviseurs de la maison.

Intégration dans les interfaces Elan

D'autres caméras tierces étaient déjà compatibles avec le système domotique Elan. On connaît donc déjà la possibilité d'afficher les vues des caméras sur les écrans tactiles de la maison, mais aussi sur son smartphone, même à distance (lire aussi : Avec l'application mobile Elan, contrôlez votre maison à distance).

Bien sûr, les caméras Elan et le serveur EL-NVR sont nativement reconnus et intégrés par le système. De fait, cela offre un avantage supplémentaire par rapport aux caméras d'autres marques, celui de pouvoir, depuis toutes les interfaces, consulter les enregistrements passés.

En résumé, inutile de chercher plus loin d'autres caméras de surveillance. Si vous possédez un système Elan, il suffit de choisir un ou plusieurs modèles Elan ! Associés au serveur vidéo Elan installé dans le rack central de la maison, vous aurez accès à tout ce que les caméras ont vu et enregistré. Et le tout est parfaitement intégré aux interfaces Elan, que demander de plus ?

Plus d'infos : Elan Home Systems