EAVS : Fixez de multiples écrans en hauteur avec la gamme Edbak Menu Board

Parmi les nombreuses propositions en termes de supports pour écrans plats, Edbak a une gamme dédiée aux configurations multiples. Elle s'appelle Menu Board et vous en avez sûrement déjà croisé sans le savoir, dans des gares, des aéroports ou encore des fast foods. L'objectif est de positionner en hauteur de deux à six écrans cote à cote pour offrir un maximum d'informations aux visiteurs ou aux clients.

De 140 à 240 kg d'écrans plats

La petite dizaine de références peut donc recevoir plusieurs écrans, de 42 à 55″. Le but n'est pas de supporter d'énormes écrans, dont le poids sera de toute façon de trop important au bout d'un moment. Par contre, si on multiplie des écrans de taille intermédiaire, on arrive à des surfaces importantes, le poids en moins, mais surtout la définition en plus.

En effet, plusieurs écrans Full HD ou 4K additionnés offrent une meilleure résolution qu'un énorme écran 4K. Cela a son importance dans de nombreux cas d'affichage digital. Et plus particulièrement dans ceux des multiples lignes de textes qui doivent rester parfaitement lisibles : horaires de vols, menus de restaurants…

Cote a cote ou dos à dos

Edbak permet de fixer les écrans cote a cote, par 3 à l'horizontale ou par 2 en mode portrait. Bien sûr, on peut multiplier les supports pour dépasser la limite. Ces mêmes supports existent en mode dos à dos pour multiplier les points de vue.

Pour aller encore plus loin et offrir un affichage à 360°, il existe deux possibilités utilisant 3 ou 4 écrans. Dans ces cas précis, ils forment un triangle ou un carré. Enfin, la dernière proposition se compose de deux fois deux écrans dos à dos, installés les uns sur les autres à 90°. De fait, un peu à la façon de panneaux de signalisation. Les illustrations ci-dessus vous laissent imaginer toutes les possibilités.

Le montage est universel, aussi bien pour la partie potence au plafond que pour les écrans. Tous les écartements VESA, de 100×100 à 600×400, laissent un choix total en ce qui concerne le fabricant des écrans.

Au final, la série Edbak Menu Board offre de formidables possibilités de fixation pour de multiples écran plats. Les applications sont nombreuses, autant dans l'événementiel, le corporate que le commercial. Le public et les clients seront bien informés, et les écrans seront bien fixés !

