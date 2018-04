EAVS : Le HDBaseT c’est quoi ? Ou comment transmettre le HDMI sur un câble réseau

Le HDBaseT est un protocole de transmission multi-formats sur un simple câble réseau du type « Catégorie 5 ». Il existe depuis 2010 et il est largement utilisé dans le monde de l'intégration audiovisuelle. De plus en plus de produits sont équipés d'une prise HDBaseT : extendeurs, matrices, écrans, vidéoprojecteurs. Ce dossier va vous détailler tout ce qu'il faut savoir sur le HDBaseT.

A quoi sert le HDBaseT ?

Le HDBaseT a pour but de transformer le signal HD ou UHD pour qu'il puisse voyager sur un simple câble informatique Catégorie 5, et ce sur de grandes longueurs.

Le format de transport des signaux audio/vidéo est majoritairement numérique depuis quelques années maintenant. Il transite via des prises et des cordons HDMI, DVI ou DisplayPort. Malheureusement, ces signaux en haut définition, voire en ultra haute définition, nécessitent une bande passante très importante. Ils sont sensibles aux moindres interférences.

Les cordons HDMI et consorts ne peuvent donc excéder quelques mètres si l'on souhaite conserver un signal audio/vidéo propre de bout en bout. Quelques mètres, c'est régulièrement insuffisant. Il a donc fallu trouver une parade pour les grandes longueurs, et le HDBaseT était né.

©HDBaseT.org

©HDBaseT.org

Comment fonctionne le HDBaseT ?

Pour que le HDBaseT puisse fonctionner, il faut une sortie HDBaseT sur la source et une entrée HDBaseT sur le diffuseur. Ensuite, un câble réseau direct entre les deux et le tour est joué.

Cependant, rares sont les sources équipées de sorties HDBaseT. On va donc prendre la sortie HDMI, par exemple, et la faire rentrer dans un extendeur « transmetteur » qui s'occupe de transformer le signal entrant en signal sortant HDBaseT.

Au niveau du diffuseur, il existe désormais de nombreux écrans et vidéoprojecteurs équipés d'une entrée compatible. Si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter un extendeur « récepteur » qui va transformer le signal HDBaseT reçu en une sortie HDMI, à relier au diffuseur.

Enfin, les matrices HDBaseT sont là pour distribuer le signal de plusieurs sources vers plusieurs écrans.

©HDBaseT.org

Qu'est-ce que le HDBaseT 5Play ?

Le HDBaseT sait transmettre autre chose que le signal audio/vidéo, toujours sur le même câble réseau. Cette technologie appelée 5Play correspond aux 5 signaux qui peuvent être transmis simultanément :

audio/vidéo

Ethernet (connexion Internet)

contrôle (IR, RS-232, CEC)

USB (clavier/souris)

alimentation PoH (100 watts max.)

©HDBaseT.org

Sur un simple câble réseau, on peut effectivement transporter en parallèle du son et de l'image la connexion informatique au réseau. C'est très pratique dans le cas où le câble réseau existait déjà et servait à la connexion Internet. On réutilisera le même câble pour le HDBaseT, tout en continuant à transmettre la connexion Internet.

Tout ce qui concerne le contrôle de la source vers le diffuseur, ou dans l'autre sens, est également inclus. Les trois modes de contrôle que sont l'infrarouge, le RS-232 et le CEC sont supportés. L'USB pour tout ce qui est clavier/souris est aussi compris.

Enfin, une seule alimentation d'un seul côté est nécessaire. Dans le cas d'un couple d'extendeurs « émetteur/récepteur », celui qui est alimenté transfère l'alimentation à l'autre, toujours à travers ce même câble réseau. On peut comparer cette fonction au PoE des switchs réseaux qui savent alimenter une borne WiFi à travers le câblage réseau. Dans le cas du HDBaseT, cela s'appelle le PoH (Power over HDBaseT).

Le HDBaseT est-il universel ?

Le HDBaseT est un standard. C'est-à-dire que tous les appareils estampillés du logo HDBaseT sont compatibles entre eux : un extendeur de marque X peut envoyer un signal à un diffuseur de marque Y.

Mais attention, tous les produits n'implémentent pas forcément la totalité du 5Play, pour ce qui est de l'Ethernet, du contrôle, de l'USB ou du PoH. Il faut bien le vérifier à l'avance pour écarter toute déconvenue. Pour éviter toute erreur, on choisira des émetteurs et récepteurs du même constructeur et de la même gamme.

L'organisation HDBaseT met à disposition une base de données des produits existants. Elle n'est pas forcément à jour, mais cela donne déjà un bon aperçu.

©HDBaseT.org

Quelle est la distance maximale d'un câble HDBaseT ?

Il existe cinq classe de A à E qui définissent les performances des équipements HDBaseT. Pour chacune d'elle, la longueur maximale entre la source et le diffuseur est différente. Cela va de 30 mètres pour la classe D à 100 mètres pour la classe A. La classe E correspond à une liaison fibre optique. Le tableau ci-dessous vous détaille les cinq classes.

©HDBaseT.org

Quelle sont les règles à respecter pour une installation HDBaseT ?

Même si le but du HDBaseT est de profiter de la simplicité des câbles réseau, la qualité de l'installation des câbles réseau est primordiale.

En effet, comme pour toute installation de câbles réseaux, il faut veiller à respecter les règles suivantes en évitant à tout prix de :

tirer exagérément dessus

les pincer

trop les serrer avec des colliers

les tordre

dénuder plus de 2,5 cm aux extrémités côté prises

La norme HDBaseT conseille également d'éviter plus de deux raccords sur le trajet du câble. Il faut par exemple proscrire les panneaux de patch dans les racks. Plus le trajet est direct, mieux c'est !

Finalement, il faudra bien sûr qualifier le câble et valider la stabilité du signal reçu.

©Fluke - qualification d'un câble réseau

Comment se former à la technologie HDBaseT ?

L'organisation HDBaseT a tout prévu et propose des modules de formation en ligne. Vous validez chaque module par un petit quizz qui vous permet de passer au suivant. Ainsi, tous les sujets sont abordés, du fonctionnement purement technique jusqu'aux conseils de mise en œuvre.

©HDBaseT.org

Quelques exemples d'équipements HDBaseT

Des extenders HDMI UHD 4K au top de la compatibilité en HDBaseT

Gefen GTB-UHD600-HBT

Un récepteur HDBaseT avec scaler intégré chez Lightware

Lightware HDMI-TPS-RX120-HDSR

Philips BDL4988XC, un écran de très haute qualité et aux bords ultra fins pour murs d'images avec entrée HDBaseT en option

Ecran mur d'image 49 pouces BDL4988XC00 Philips

Un vidéoprojecteur lumineux idéal dans toutes les situations chez Christie, avec entrée HDBaseT

Vidéoprojecteur noir DLP D12WU-H-B HD Christie

Quel câble réseau choisir pour transporter du HDBaseT ?

Câbles Belden parfaitement adaptés au HDBaseT

Vous avez des questions à propos du HDBaseT ? N'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous apporter des précisions !