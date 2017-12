EAVS : Le centre de collaboration Boeing repose sur une distribution audio/vidéo Lightware

Nous poursuivons cette semaine spéciale installations avec le centre de collaboration de Boeing. Il se situe aux Etats-Unis bien sûr, dans l'état de Virginie, à Arlington pour être précis. C'est un lieu de 750 m2 situé au sein de plus de 27.000 m2 de bureaux de l'avionneur.

Intégration : un travail d'orfèvre

Le paquet a été mis sur les nouvelles technologies audiovisuelles. Le but était aussi bien d'étonner le visiteur que de mettre à sa disposition des outils modernes de collaboration.

Cela débute dès l'accueil avec un mur de verre qui recouvre des écrans tactiles. Ils fonctionnent en infrarouge, mais la mise en place a dû être réalisée au millimètre. En effet, ceci était nécessaire afin que les fonctionnalités tactiles soient effectives à travers le verre.

L'espace collaboratif à proprement parler se divise en plusieurs zones. Il y a tout d'abord des écrans Sharp tactiles de 90″ (lire aussi Que faire avec un grand écran 90″ ?). Ensuite, on trouve des tables interactives constituées d'écrans 42″ multi touch avec reconnaissance d'objets. Cela permet de faire interagir le réel avec le virtuel, et vice-versa.

Le clou du spectacle, ce sont les 18 écrans tactiles Samsung 55″ installés sous forme de mur vidéo, là aussi interactifs. De multiples informations peuvent être affichées simultanément, annotées puis transmises sur le compte des utilisateurs.

Salles de réunion et salle de projection

Les deux salles de réunion sont plutôt classiques, même si elles renferment chacune encore un écran Sharp 90″ tactile, un système de vidéo conférence connecté avec toutes les salles de réunion Boeing de par le monde, ainsi qu'un système d'automation complet sur dalle tactile.

La salle de projection utilise un écran courbe ultra immersif avec une image reconstituée par trois vidéo-projecteurs. Elle sert souvent à projeter des simulations de vol. Le résultat est si proche de la réalité que les spectateurs en viennent à se tenir aux barres des sièges devant eux !

Toutes les sources vidéos, de multiples PC Dell et des lecteurs Blu-ray Denon, sont situées dans la salle technique où ont été installés six racks 19″. On y trouve surtout les deux matrices Lightware modulaires : une 80×80 dédiée à l'audio MX-FR80R et une 65×65 pour la vidéo MX-FR65R. Ce sont elles les colonnes vertébrales de la totalité du système. De multiples extenders DVI optique DVI-HDCP-OPTM-TX90 ou HDMI HDBaseT HDMI-TPS-RX95 sont installés auprès de chacun des écrans (lire aussi [Test] Lightware : un extender HDBaseT multi-sources).

Bill Chedester, de la société d'intégration AVI-SPL qui a réalisé ce projet, conclue en nous disant que de nombreuses technologies impressionnantes ont été mises en place dans ce projet, mais que le but était de les rendre transparentes et faciles à utiliser.

