EAVS : Le chariot qui passe du mode paysage au mode portrait en un tour de main

Parmi sa large de gamme de chariots que nous évoquons régulièrement sur ce blog, Audipack propose un produit qui sort vraiment de l'ordinaire. Dans la référence de ce chariot FSW-TAT, les lettres TAT signifient Touch And Turn. Ou en français, touchez et tournez.

Ecran tactile

Le chariot mobile FSW-TAT est un modèle léger qui accepte des écrans jusqu'à 20 kg maximum. Destiné prioritairement au monde de l'éducation et du corporate, il recevra idéalement un écran tactile afin d'en faire l'équivalent d'un tableau blanc interactif. Le support VESA 400×400 devrait accepter bon nombre de références, comme le Philips 43BDL4051T/00 en 43″ par exemple.

Une tablette intégrée permet de positionner l'ordinateur portable qui servira de source vidéo. On voit donc que l'objectif est d'en faire une solution ultra simple et ultra mobile, prête à l'emploi.

Ecran tournant

La plaque support est en effet monté sur un pivot qui lui permet de tourner de 90°. L'écran tactile pourra passer de la position paysage à la position portrait en tournant l'écran tout simplement. Ainsi, n'importe quelle application est rendue possible. En effet, pour certaines applications, il peut être bien plus pertinent de placer l'écran en mode portrait. On se rapproche encore plus du classique tableau blanc ou du paperboard.

Le FSW-TAT existe en deux versions. En ce qui concerne la version de base (FSW-TAT-01W), sans aucun câblage ni connectique, c'est à vous de faire passer les câbles de votre choix à travers le support. En laissant bien entendu la marge nécessaire pour ne pas entraver le basculement de l'écran. La version évoluée (FSW-TAT-02W) est livrée avec le câblage déjà passé qui se termine sous le support par des connecteurs.

En résumé, vous trouverez toujours le chariot qui correspond à votre projet dans le catalogue Audipack. A côté des versions motorisées, ou de celles avec enceintes intégrées, le FSW-TAT apporte la double utilisation paysage/portrait avec un seul chariot. Très pratique pour les salles de classe, de conférence ou de réunion, la version complète avec câblage et connectique intégrés l'est tout autant.

Plus d'infos : Audipack