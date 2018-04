EAVS : Les écrans extérieurs sous caisson LG, une solution d’affichage pour toutes les situations

Les écrans pouvant fonctionner à l'intérieur comme à l'extérieur sont nombreux. Encore faut-il pouvoir les mettre en oeuvre correctement afin qu'ils résistent aux éléments. C'est pour cette raison que LG a développé une gamme d'écrans déjà intégrés dans leurs caissons résistants à tous les temps.

Caisson « blindé »

LG a pensé à tous les aspects concernant la protection d'un écran installé en extérieur. La gamme XE3C comprend donc des ensembles écran et caisson. Ces caissons en métal peuvent littéralement être installés n'importe où. Ils sont IP56 : ils résistent à la poussière, à la pluie et à la neige. Ils fonctionnent sous des températures allant de -30 à +50°C ! C'est simple, on ne se pose aucune question au moment de l'installation. Ils n'ont même pas besoin d'être abrités.

La glace protégeant l'écran est en verre feuilleté anti vandale. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver mais la dalle est en sécurité. Et si jamais la dalle avait reçu un choc, il est possible de la changer sans avoir à démonter tout le caisson.

Les pieds supportant les caissons sont en option. Les caissons LG pourront donc se fixer sur n'importe quel support afin de respecter l'environnement qui les accueillent. En effet, s'ils sont utilisés dans le cadre d'une chaîne de commerces par exemple, il se peut que des règles imposent des supports spécifiques. Il faudra faire attention à bien dégager le dessous des caissons, c'est par là que circule la ventilation des caissons. Elle est nécessaire pour écarter tout risque de buée interne.

Ecran haute luminosité

LG a placé dans ces caissons des écrans de 55″ (Full HD) ou de 75″ (Ultra HD) au choix, offrant une luminosité de 3.000 cd/m2. Celle-ci est énorme pour une excellente visibilité, quelles que soient les conditions, de nuit comme en plein soleil. Justement, un capteur module la luminosité de la dalle pour renforcer la vision à toute heure de la journée. Ensuite, il la baisse la nuit pour économiser la consommation en électricité.

Les XE3C emploient des dalles IPS pour un large angle de vision. Grâce à un filtre optique déjà installé, les dalles sont également insensibles aux rayons du soleil pour une image qui ne deviendra pas délavée avec le temps. Ainsi, que ces caissons sont prévus pour fonctionner 24h/24, avec une durée de vie de 50.000 heures.

Grâce à WebOS 3.0, les écrans peuvent faire tourner des solutions d'affichage dynamique. Toute la configuration passera à travers le réseau, depuis un navigateur web via un PC, un smartphone ou une tablette. D'ailleurs, des entrées HDMI, DisplayPort et DVI restent disponibles pour des sources extérieures.

En résumé, LG propose une solution tout-en-un d'affichage dynamique pour l'intérieur et surtout l'extérieur. Ces écrans sous caissons résistent à tout, conditions climatiques comme vandalisme. Et cela en offrant une excellente qualité d'image, un large angle de vue et une luminosité record qui sait s'adapter automatiquement.

Plus d'infos : LG XE3C