EAVS : Les meilleurs produits en 2018 pour vos murs d’images

Vous avez bien défini les contours de votre projet de mur d'images. Ce sera dans le hall d'accueil d'une entreprise, dans un centre commercial ou bien encore dans une salle de contrôle. Vous savez quels sont les différents éléments nécessaires. Mais connaissez-vous toutes les dernières innovations dans le domaine des murs d'images ? Ce dossier va vous permettre de découvrir des solutions intéressantes ou alternatives, qui feront de vos murs d'images des espace de diffusion qui attirent le regard et qui répondent parfaitement aux problématiques de qualité et de service.

Les bases de la conception d'un mur d'images

Nous vous parlons régulièrement des produits destinés à construire des murs d'images performants. D'ailleurs, nous vous avons déjà listé par le passé toutes les étapes à ne pas oublier. C'est l'occasion d'y revenir dans ce dossier en cinq points majeurs.

1. Application & environnement

La première question à se poser est l'objectif du mur d'images. Quels contenus souhaite-t-on afficher et à quel type de public ? Ce contenu est-il unique ou est-il constitué de plusieurs flux simultanés ? En particulier, les environnements les plus courants sont les suivants :

présentation qui tourne en boucle => hall d'accueil d'entreprise

contenu informatif, signalétique => établissement recevant du public

affichage dynamique => centre commercial

flux vidéos multiples => salle de contrôle

Bien sûr, des mix restent possibles. Cependant, ce premier point va déjà permettre de définir trois éléments :

les sources => player pour l'affichage dynamique, sources vidéo, caméras, PC

les écrans => connectique (HDMI, DVI, DP, SDI), 24h/24 & 7j/7, HD ou 4K

le processeur de gestion de l'affichage => simple, découpage, PIP, sur mesure…

2. Formats & dimensions

La seconde question concerne la place dévolue au projet, et surtout sa forme finale. Effectivement, voici de nouvelles questions auxquelles répondre :

forme plate classique où tous les écrans mesurent la même taille => carré ou rectangle, horizontal ou vertical

plate libre => multiples écrans de tailles différentes

forme courbe => pour coller au plus prêt aux idées les plus originales

En fonction de l'idée retenue et de l'emplacement disponible, on va remplir ce dernier avec des écrans mesurant les dimensions nécessaires. Il faudra effectuer un calcul qui orientera alors vers telle ou telle diagonale d'écran.

les formats d'écran => plat ou courbe, compatible paysage & portrait

les tailles d'écran => selon l'emplacement à remplir

3. Installation & intégration

A cette étape, le choix des écrans et leur nombre a été effectué, et on connaît la surface finale occupée. Il faut maintenant s'occuper de l'installation et de l'intégration du mur d'images.

encastré dans une cloison

fixé sur une cloison

posé sur un pied

fixé à une potence de plafond

Le type d'installation va conditionner les types de supports, la façon de les installer ainsi que leurs contraintes. Il sera peut-être nécessaire de multiplier plusieurs supports cote à cote.

le type de support => fixe, orientable, mural, potence

le nombre d'écrans par support => variable selon les dimensions recherchées

4. Câblage

Une fois tout cela en place, il faut relier les sources aux écrans. La source peut être intégrée à l'écran, positionnée à côté, ou bien située dans une armoire technique distante.

le câblage => courte distance (cordons) ou longue distance (HDBaseT, AV sur IP)

5. Contrôle

Et enfin, il faut pouvoir piloter l'ensemble pour les démarrages et extinctions, les lancement de lectures automatiques des contenus, le rappel de présélections, etc. La plupart des systèmes de découpage d'image ou de matriçage ont leur propre logiciel de gestion. Mais certains systèmes peuvent laisser la main à des interfaces tierces de type AMX ou Crestron.

le pilotage du système => page web, console dédiée, automate tiers

Les produits incontournables en 2018 pour vos murs d'images

Ces produits dédiés à la conception de murs d'images sont des références chacun dans leur catégorie. Ils offrent chacun ce qui se fait de mieux pour que votre projet présente un résultat professionnel, sans faille et stable dans le temps. C'est tout ce que l'on demande à un murs d'images qui restera allumé 24h/24 dans bien des cas, et ce sur de longues années.

AG Neovo PN-55D : plus fin que fin

Cet écran de 55″ a des bords qui mesurent entre 1 et 2mm seulement. A quelques mètres de distance, les lignes entre chaque écran disparaissent quasiment. Il propose directement la gestion des murs d'images en permettant la configuration en interne d'une grille pouvant aller jusqu'à 10×10 écrans.

En savoir plus : AG Neovo PN-55D

Philips série BDL : en mode portrait

Les écrans Philips de la série BDL acceptent de fonctionner 24h/24. Ils sont disponibles en 47, 49 ou 55″ et ils peuvent être installés en mode portrait, pour créer facilement un mur au format vertical.

En savoir plus : Philips BDL

LG 65EV5C : le mur d'images en version OLED Ultra HD

LG a décliné sa technologie OLED désormais bien connue dans le grand public pour des usages professionnels. Les murs d'images sont concernés avec ce 65″ avec des bords de 1,2 mm seulement, et une image hyper contrastée.

En savoir plus : LG 65EV5C

tvONE CORIOmaster : un gestionnaire d'affichage sur mesure

tvONE propose l'un des processeurs d'images le plus puissant du marché. Il peut aussi bien gérer des grilles rectangulaires de 2×2 ou 3×3 écrans que des associations d'écrans aux dimensions différentes et au placement répondant à une recherche esthétique.

En savoir plus : tvONE CORIOmaster

Chief LBM3X3U : une grille de 9 écrans de 42 à 46″

Le spécialiste des supports Chief propose différentes solutions de montage en grille pour de multiples écrans. Le LBM3X3U, comme son nom l'indique peut recevoir trois lignes d'écrans à l'horizontale et trois colonnes d'écrans à la verticale. 9 écrans pour un total de 2,77 m de largeur avec des modèles 46″. Un configurateur en ligne Chief permet d'avoir un aperçu des possibilités :

En savoir plus : Chief LBM3X3U

Edbak POP : un support mural encastrable qui facilite la maintenance

Le support Edbak POP est prévu pour un seul écran. Il devra être multiplié pour créer le mur d'images recherché. Il a l'avantage incomparable de pouvoir être incrusté dans une cloison. L'installation des écrans et leur accès pour la maintenance s'effectuent tout simplement par l'avant.

En savoir plus : Edbak POP

Gefen EXT-UHD600-1SC : le HDMI en 4K non compressée sur fibre optique

L'armoire technique qui renferme les sources pour le mur d'images ne se trouvera pas forcément tout prêt de ce dernier. Parfois, il peut y avoir des dizaines de mètres, voire quelques centaines entre les deux. L'extendeur Gefen sur fibre optique pour transmettre un signal 4K non compressé are parfait dans ces conditions.

En savoir plus : Gefen EXT-UHD600-1SC

Lightware Vinx : le mur d'images sur IP

L'alternative aux câbles de grande longueur est à la fibre optique est de passer en IP. On relie la source à un émetteur et chaque écran du mur d'images a son récepteur. Tous transitent à travers un switch réseau, il n'y a plus besoin de matrice vidéo. Lightware propose directement l'application de gestion du mur d'images.

En savoir plus : Lightware VINX

En conclusion

Ce dossier vous a permis de découvrir les différentes étapes à respecter pour concevoir son projet de mur d'images : application & environnement, formats et dimensions, installation & intégration, câblage, contrôle. En suivant ces conseils, vous saurez vers quels types d'équipements vous tourner. Et ça tombe bien, puisque nous avons sélectionné pour vous dans ce dossier les meilleurs produits actuels dans chaque domaine : écrans, processeurs d'images, supports, distribution câblée.

Bien entendu, il existe une multitude d'autres produits complémentaires et alternatifs pour répondre précisément à chaque projet. Pour cela, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui saura vous aiguiller vers les bonnes solutions. Vous accompagner dans vos projets, c'est aussi cela notre valeur ajoutée.