EAVS : Les moniteurs professionnels LG OLED sont disponibles en simple et double face

La technologie OLED n'est pas réservée qu'au domaine résidentiel. LG, fabricant spécialiste maîtrisant ce type de dalle, propose également différents modèles pour de nombreuses applications audiovisuelles professionnelles. Les dimensions des gammes EF, EG, EH et EJ sont les classiques 55 ou 65″ que l'on trouve également en grand public.

De l'OLED pour quelles applications professionnelles ?

L'écran plat utilisé pour l'affichage dynamique et la diffusion au public repose essentiellement sur la technologie LCD. Largement répandue, elle présente des avantages indéniables : fixation et intégration dans tous les sens, en mode portrait ou paysage. Toutes sortes de définitions d'écran, de qualités en termes de contraste et de luminosité offrent un choix énorme. Quel que soit le budget alloué au projet, on trouvera un écran qui rentre dans l'enveloppe.

La technologie OLED est pour l'instant un peu plus limitée dans ses possibilités que le LCD. Trois différences fondamentales sont à l'avantage du LCD :

les moniteurs pros OLED ne sont disponibles que dans certaines dimensions d'image (55 ou 65″)

ils doivent tourner au maximum 18h par jour

ils ne peuvent pas diffuser d'images fixes qui marqueraient la dalle

Ces quelques différences sont contre-balancées par bien d'autres avantages à mettre au compte de l'OLED :

un contraste infini avec des noirs réellement noirs

une vitesse de rafraichissement ultra rapide pour des images fluides et sans flou

un angle de vision extrêmement large (178°)

une finesse extrème de la dalle qui autorise de nouvelles possibilités d'intégration

Les écrans OLED ne pourront pas répondre à tous les projets. Cependant, leurs avantages indéniables les destinent à certaines situations où ils surpasseront sans problème des dalles LCD, typiquement lorsqu'il y a des vidéos de qualité à jouer en boucle.

LG gammes OLED EG et EH double face

Le double face, voilà immédiatement une application difficilement réalisable avec du LCD. Les écrans LG OLED de la gamme EG fonctionnent ainsi. Deux écrans sont comme collés dos à dos, pour seulement 7,94 mm d'épaisseur totale. La définition est en Full HD. La consommation ne dépasse pas 190 Watts alors qu'on a bien deux écrans de 55″ en fonction. Leur durée de vie est de 20.000 heures.

La gamme EG intègre WebOS pour donner accès à un portail d'applications. On pourra donc se passer de boîtier de diffusion externe dans certains cas. Ensuite, au niveau des entrées, il y a du HDMI, du DisplayPort et des USB. Pour le contrôle, infrarouge, RJ45 et RS232 sont au programme. Tous ces connecteurs sont doublés bien entendu, un pour chaque écran. La gamme EH ajoute du DVI, mais elle se passe du moteur WebOS.

Quatre types de fixation permettent d'imaginer toutes sortes d'intégrations : à suspendre ou sur pied type totem (gamme EG), sur pied classique ou sur support à fixer à l'horizontale ou à la verticale (gamme EH).

LG gammes OLED EF et EJ simple face

Si vous n'avez pas besoin de l'affichage à deux fois 180°, un « simple » écran OLED remplira le contrat. La gamme EJ se compose de deux modèles en 55 et 65″ qui ne mesurent que 3,65 mm d'épaisseur, reprenant le principe « Wallpaper », ou papier peint, des modèles grand public. L'écran se colle sur une plaque murale. Par ailleurs, toute l'électronique se trouve forcément dans un boîtier déporté.

Enfin, la série EF ne se compose que d'une seule référence, en 55″. Elle arbore le format courbe propre à un certain type de cinéma. Il servira sur ce modèle professionnel à réaliser des intégrations toutes en ondulation, pour s'adapter aux création les plus folles des architectes d'intérieur. On peut réaliser une forme de vague en les installant cote à cote par exemple.

En définitive, la gamme LG OLED professionnelle offre de nouvelles perspectives pour les projets d'intégration les plus performants en termes de qualité d'image, et bien sûr les plus design. La proposition inédite de deux écrans dos à dos de moins de 1 centimètre d'épaisseur laissent imaginer de superbes applications !

