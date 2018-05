EAVS : Les murs d’images sur support mobile et une solution de 3D sans lunette

La journée portes ouvertes EAVS 2018 se tiendra maintenant dans moins d'un mois. Nous poursuivons la présentation de quelques uns des produits et des solutions que vous pourrez venir voir et manipuler.

Mur d'images mobile 2×2 écrans

Dans un récent dossier, nous vous parlions déjà de murs d'images en vous présentant les meilleurs produits actuels dans le domaine (lire Les meilleurs produits en 2018 pour vos murs d'images). Pour ce qui concerne les écrans, nous vous conseillons le Philips BDL4988XC00, qui peut être utilisé en mode paysage ou portrait. Vous pourrez le découvrir lors de la JPO2018.

Il sera présenté en configuration 2X2 sur un support mobile de la marque Ultimate. Il se compose de six éléments distincts piochés dans le catalogue, à modifier selon les besoins (taille et nombre d'écrans). Le Stand Simulator permet justement de créer sa configuration pour ne plus avoir qu'à commander les éléments nécessaires au projet. Pratique !

Cet ensemble Philips et Ultimate compose un mur d'images mobile, facile à monter, à déplacer et à positionner au bon endroit.

Démonstration 3D sans lunette

La société Stream TV Networks, et sa solution Ultra-D, offre l'innovation de la 3D sans la contrainte des lunettes. La 3D sans lunette se destine avant tout à l'événementiel comme les halls d'exposition ou les salons. En effet, l'affichage dynamique 3D dans ces environnements devient forcément plus attirant pour l'œil et les passants. Il permet aussi plus d'inventivité dans la façon de passer mes messages.

La vidéo suivante donne un aperçu du concept même si le rendu à travers une caméra ne permet pas de ressentir l'effet 3D jaillissant. Pour cela, une seule solution : venir découvrir en vrai le système Ultra-D lors de la journée portes ouvertes EAVS 2018 !

La solution Ultra-D sera présentée sur un écran fixé à un pied de sol Audipack AUD-FS-907V6. Très simple d'installation, il se monte sans aucun outil. Pourtant, il est parfaitement rigide puisqu'il accepte des écrans jusqu'à 65″ et 60 kg. En outre, il est VESA de 200 à 600.

