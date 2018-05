EAVS : Les solutions de réservation de salle et de collaboration sans fil

Cette information ne vous a sûrement pas échappé : EAVS vous ouvre ses portes le jeudi 14 juin prochain ! Ce sera l'occasion d'échanger avec vous bien entendu, mais également de mettre entre vos mains certains produits phares de notre catalogue. D'ici le 14 juin, nous allons vous présenter en plusieurs épisodes sur le blog quelques unes de ces solutions que vous retrouverez en démonstration.

Solution de réservation de salle GoodMeeting sur tablette Philips et sur pied Edbak

GoodMeeting est LA solution qui simplifie la réservation de salles de réunion. Elle se présente sous la forme d'une application à synchroniser avec un calendrier Outlook. Depuis votre ordinateur, vous pouvez ainsi consulter l'occupation d'une ou de plusieurs salles et réserver un créneau. Ensuite, à l'entrée de chaque salle, un écran tactile affiche différentes informations sur la réunion en cours et les suivantes. Vous pouvez même réserver la salle directement depuis l'écran.

L'écran tactile Philips 10BLD3051T02 en 10″ et sous Android est celui que nous associons à GoodMeeting dans un bundle prêt à l'emploi. Lors de la journée porte ouverte, vous le découvrirez installé sur un stand fixe Edbak qui offre toutes les latitudes possibles en termes de positionnement.

Cet ensemble offre un bel exemple en situation de la réservation de salle. Une technologie de plus en plus implantée dans les entreprises pour son côté pratique, informatif et pour le gain de temps obtenu. Elle évite les conflits souvent rencontrés entre collaborateurs qui souhaitent utiliser une même salle au même moment.

Solution de collaboration sans fil Vivitek Novo sur un chariot Audipack

La solution Novo de Vivitek permet de maximiser l'activité des participants à une réunion pour plus d'échange et d'efficacité. Avec Novo, il devient possible de diffuser le contenu des PC, Mac et tablettes sur un grand écran tactile. Il faudra utiliser les produits NovoPro pour faire lien entre les Devices des participants et l'écran. On peut alors interagir et collaborer directement sur l'écran tactile NovoTouch, comme une sorte de tableau blanc intelligent et connecté.

Pour les besoins de la démonstration, vous pourrez tester cette solution innovante sur un écran 75″ Vivitek NovoTouch LK7530I. Celui-ci sera positionné sur un chariot sur roulettes Audipack 390780. Parfaitement stable, il accepte des écrans jusqu'à 100″ de diagonale pouvant peser 100 kg.

En somme, les solutions de réservation de salle et de collaboration sans fil tactile visent un objectif ambitieux : rendre plus fluides et plus efficaces les relations et interactions entres les salariés. Seule la technologie bien pensée et bien intégrée peut contribuer à l'atteindre. Pour vous en rendre compte par vous-même, venez découvrir ces solutions lors de la prochaine journée portes ouvertes EAVS !

Plus d'infos sur notre JPO du 14 juin 2018