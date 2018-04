EAVS : Les solutions de visioconférence ZTE basées sur un serveur dédié

ZTE est une société spécialisée dans les télécommunications. Nous vous avions présenté en détails il y a quelques temps la solution T700 reposant sur une caméra tout en un (lire aussi : De la visioconférence HD pour vos salles de réunion). Son socle intègre toute électronique de gestion, la connexion au réseau ainsi que des prises pour des accessoires. Il est possible de séparer les deux pour multiplier les fonctionnalités.

Le serveur de visioconférence ZTE T800

Ce serveur se présente sous la forme d'un boîtier rackable en deux unités de hauteur. La face avant est dépouillée, tandis que l'arrière offre une connectique pléthorique. C'est donc ici que l'on va relier tout naturellement la ou les caméras à ce boîtier.

Mais ce n'est pas tout, loin de là. Il accepte jusqu'à cinq micros : des micros de table classiques, analogiques, de n'importe quel fabricant, et un micro numérique ZTE. Des entrées audio sur fiches RCA sont également disponibles. Une sortie stéréo sur prises XLR pourra servir à insérer tous ces signaux audio dans une table de mixage externe.

Les nombreuses entrées et sorties vidéos proposent différents formats. On a tout d'abord deux entrées numériques DVI compatibles HDMI, une entrée HD-SDI et une entrée analogique composite. Elles serviront à relier autant de caméras ou de sources différentes (lecteur DVD, lecteur de documents). Les sorties sont dans le même format pour alimenter simultanément plusieurs afficheurs, avec une sortie VGA en plus.

Les caméras HD motorisées V100 et V90ZS

Potentiellement, on peut associer n'importe quelle caméra au serveur T900. Idéalement, on ira plutôt piocher dans la gamme ZTE, et plus particulièrement dans les références V100 et V90ZS parfaitement adaptées.

Ce sont toutes deux des caméras HD capables de monter jusqu'au 1080p. La différence principale concerne le nombre d'images par seconde : la V100 monte à 50 ou 60Hz, tandis que la V90ZS restera à 30Hz. Sinon, elles bénéficient d'une motorisation PTZ pilotée via le port RS232. Ce même port RS232 se retrouve sur le serveur T800 en deux exemplaires. Il est par ailleurs possible de mémoriser dix positions, pour autant d'intervenants ou de plans fixes différents. La sortie vidéo de ces caméras est disponible sur prise HD-SDI.

En somme, ZTE nous propose des solutions de visioconférence extrêmement complètes, basées sur un serveur universel et des caméras HD de qualité. Le serveur T800 multiplie les sorties vidéo pour plusieurs affichages simultanés dans la salle de réunion, tout en encodant le signal sur IP pour échanger avec les intervenants à l'autre bout du « fil » en haute définition vidéo comme audio.

Plus d'infos : ZTE