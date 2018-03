EAVS : Lumens est compatible NDI HX, le protocole AV sur IP dédié aux caméras

Lumens propose une mise à jour de sa caméra IP haut de gamme VC-A50PN. Cette dernière peut désormais utiliser le protocole NDI HX, développé par NewTek. Celui-ci a pour but de normaliser la transmission d'images et le pilotage des caméras IP. Des dizaines de fabricants ont déjà souscrit à cette compatibilité, essentiellement pour tout ce qui est serveur et contrôle. En ce qui concerne les caméras, la Lumens VC-A50PN est l'une des toutes premières à communiquer en NDI HX.

Un protocole AV sur IP spécifique aux caméras

Nous vous avons déjà parlé des différentes technologies liées à la diffusion audio/vidéo sur IP. Et nous n'avons pas fini, ce n'est que le début ! En marge des différentes technologies purement liées à la transmission de flux entre sources et afficheurs, le NDI HX se pose en spécialiste.

Ce protocole a pour but de rendre une caméra IP universelle sur un réseau local. En effet, une caméra NDI HX, quel que soit son fabricant, est automatiquement découverte par tout appareil ou logiciel NDI HX. Il n'y a rien à configurer, pas d'URL spécifique ni de ports à ouvrir. Dès qu'une caméra se connecte au réseau, elle devient accessible.

Depuis l'interface de contrôle, on peut ainsi prendre la main sur la caméra et en gérer tous les aspects PTZ : déplacement et zoom. Le protocole NDI HX transmet en effet l'image, le son et les commandes, en bidirectionnel. Lorsque la caméra est en train d'être visualisée ou enregistrée, sa petite lumière rouge, le tally, s'allume.

Tout cela passe exclusivement à travers le réseau Ethernet. Et un réseau avec des switch Gigabit suffit. Le flux maximal a beau être en 1080p @ 60 Hz, il n'occupe que 10 Mbps de bande passante. Voilà une belle prouesse technologique, surtout que la latence est inférieure à 1 frame. Aucun risque de surcharger le réseau, et des switchs « classiques » suffiront, inutile d'investir dans des machines de guerre.

Sorties IP, HDMI, 3G-SDI et intégration facilitée

La caméra Lumens VC-A50PN dispose d'une sortie HDMI et d'une autre 3G-SDI. Cela répondra aux demandes d'affichage tout proche de la caméra. On passera évidemment en NDI HX pour les longues distances, à travers le seul port Ethernet. Celui-ci est PoE, il peut donc assurer également l'alimentation de la caméra. Surtout que le NDI HX a un autre avantage : il fonctionne en multicast. Un nombre illimité d'interfaces peuvent en afficher le contenu simultanément.

Même si le pilotage passe à travers le port Ethernet également, Lumens laisse la possibilité de prendre la main sur la caméra depuis un automate tiers. Soit à travers le réseau, soit en RS232. Lumens a longuement documenté son protocole qui donne accès à toutes les commandes sans exception, du niveau de zoom jusqu'à la focale exacte de l'objectif.

En somme, la solution de l'AV sur IP pour les caméras IP est une excellente nouvelle qui devrait faciliter la vie dans beaucoup de situations. Terminé le format de diffusion RTSP instable et lent, finies les liaisons câblées directes en SDI. Les caméras AV sur IP, HD et à faible bande passante, deviennent la nouvelle norme !

