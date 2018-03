EAVS : Optoma passe à 10.000 lumens sur la gamme ProScene

Après les ZU650 (6.000 lumens) et ZU850 (8.000 lumens), Optoma dévoile pour 2018 son nouveau vidéoprojecteur ZU1050. Caractéristique principale : il délivre 10.000 lumens pour les projets les plus exigeants. Tout cela grâce, entre autre, à une technologie de projection à double laser.

Laser multicolores

Optoma a en effet retenu le double laser pour ce ZU1050, qui intègre la gamme ProScene DuraCore. A côté d'un classique laser bleu, on en trouve un second rouge. Le but est d'obtenir des couleurs les plus fidèles possibles, bien mieux qu'avec un simple laser. L'affichage de graphiques et de vidéos devient alors encore plus précis, plus respectueux de la source. Par ailleurs, un CMS (Color Management System) permet de régler finement les couleurs pour s'adapter à l'environnement, tout en respectant le standard Rec.709.

Contrôle de la luminosité

Cette énorme réserve de luminosité de 10.000 lumens est parfaitement maîtrisée. Elle reste constante sur toute la durée de vie de l'appareil bien sûr. Mais elle dépend également d'un détecteur interne qui va garantir un rendu uniforme : cela le rend indépendant des modifications de l'éclairage ambiant. Enfin, l'usage d'une technologie laser offre des noirs plus profonds et la possibilité d'éteindre la projection totalement et instantanément, sans image grisée résiduelle. Par ailleurs, il projette en 16/10e, en WUXGA (1920×1200).

Astuces d'installation

Le ZU1050 offre de multiples possibilités d'installation. Il peut tout d'abord être positionné à l'horizontale comme en mode portrait. Plusieurs ZU1050 peuvent diffuser de larges images combinées, avec la gestion des bords et des recouvrements. Six objectifs différents adapteront le vidéoprojecteur aux contraintes de distances. Il se pilote en IP ou en RS232, tout en étant compatible d'origine avec différents protocoles d'automates tiers. Raffinement ultime, son boîtier peut revêtir n'importe quelle couleur du nuancier RAL en option, pour se fondre dans son environnement.

En bref, Optoma propose ici un vidéoprojecteur adapté à la diffusion de grandes images pour l'événementiel, les salles de supervision ou encore la muséographie. Il sait s'adapter à toutes les situations, tout en garantissant des images hyper lumineuses avec ses 10.000 lumens et très respectueuses des couleurs grâce à son double laser. Il garanti une utilisation 24h/24 et 7j/7, par sa durée de vie de 20.000 heures. Cela limite au maximum la maintenance, renforcé par son boîtier IP6X qui ne laisse pas rentrer la poussière !

Plus d'infos : Optoma Professionnel