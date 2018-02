EAVS : Philips complète ses gammes d’écrans Q-Line et D-Line avec de nouvelles tailles et de nouvelles fonctionnalités

Philips profite du salon ISE qui se déroule actuellement à Amsterdam pour compléter ses gammes phares d'écrans. Les Philips Q Line et D Line gagnent de nouvelles fonctionnalités. De plus grandes diagonales complètent les modèles existants qui s'arrêtaient à 65″.

Des grandes tailles pour s'adapter à une demande grandissante

Jusqu'à maintenant, si l'on cherchait des grandes diagonales d'image dans le catalogue Philips, il fallait regarder du côté de la série U, la plus haut de gamme. La demande étant forte dans ce domaine, Philips en ajoute aussi dans les deux gammes les plus accessibles Q et D.

La série Q-Line accueillera désormais un 75″ et un 86″. Trois nouvelles références en 49, 55 et 65″ font également leur apparition. Ces cinq écrans sont tous Ultra HD, contrairement aux autres modèles qui restent en Full HD. L'Ultra Hd était réservée jusqu'ici à la gamme U-Line. Ils gagnent également un rétro-éclairage LED direct qui va améliorer la luminosité comme le contraste. Dans la série D-Line, qui s'arrêtait elle aussi à 65″, on verra arriver un 86″ et un 98″.

Android Nougat et plus de possibilités avec CMND

Tous ces nouveaux écrans Philips Q-Line comme D-Line bénéficieront d'Android Nougat dans sa version 7.1.2. Cela leur apporte des possibilités sans limite de diffusion de contenus, soit depuis le web, soit travers des app compatibles. Le tout sans avoir besoin de passer par un appareil externe.

La plateforme de gestion propriétaire CMND, intégrée à la plupart des écrans professionnels Philips, va également évoluer en 2018 et gagner deux nouvelles fonctionnalités. Rappelons qu'avec CMND & Create et CMND & Control, on peut piloter et gérer le contenu des écrans à distance pour faciliter leur maintenance et leur évolution.

CMND & Deploy permettra de faciliter et d'accélérer le déploiement de nombreux écrans, avec une gestion facilitée des paramètres et des applications installées. CMND & Check-In sera particulièrement apprécié dans le monde de l'hôtellerie. Cette fonction apporte la personnalisation directement dans l'écran, toujours sans équipement externe, avec l'affichage du nom du client, des menus dans sa langue, ou encore la possibilité d'effectuer le check out de sa chambre via l'écran.

En résumé, Philips met à jour ses deux gammes les plus accessibles Q-Line et D-Line. Elle leur ajoute des possibilités et des tailles d'écrans qui n'étaient offertes que sur les modèles supérieurs. Pour l'affichage dynamique, le corporate et l'hôtellerie, les écrans Philips sont incontournables !

Plus d'infos : Philips Q-Line & D-Line