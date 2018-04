EAVS : Quel câble réseau choisir pour transporter du HDBaseT ?

Le HDBaseT est une belle invention qui permet de transporter un signal HDMI HD, voire UHD/4K, sur de grandes distances. A la place d'un cordon HDMI, il faut utiliser du câble réseau. Comme dans tous les domaines, il y a des bons câbles et des mauvais câbles. Alors, quels sont les câbles réseau les plus adaptés au HDBaseT ?

Lightware valide les meilleurs câbles réseau

Lightware est bien impliqué dans le HDBaseT avec de nombreux produits sur le sujet (par exemple Test Lightware : un extender HDBaseT multi-sources). Pour maximiser les chances de succès sur les projets d'installations en HDBaseT, il ne faut pas mégoter sur le câble réseau. Ce serait dommage d'avoir tout passé, tout terminé, et de se rendre compte que le signal vidéo ne s'affiche pas, pour cause de câble de qualité peu satisfaisante.

Chez Ligthware, ils ont donc décidé de tester les câbles réseau du marché, et de ne retenir que les meilleurs. Comme cela est bien précisé sur leur site : les câbles qui ont échoué aux tests ne sont tout simplement pas listés. Vous avez donc tout intérêt à faire confiance aux résultats de leurs tests et à piocher dans leur sélection. Si ces câbles fonctionnent avec les produits Lightware, que nous vous conseillons d'utiliser avant tout, ils fonctionneront vraisemblablement avec les produits concurrents.

La procédure de test est rigoureuse, chiffres à l'appui, et avec l'aide d'un testeur Fluke haut de gamme. L'objectif est de vérifier que les flux HDMI 1080p60 et 2160p30 passent correctement. Cela permet également de connaître la longueur maximale utilisable.

Les meilleurs câbles Belden pour transporter du HDBaseT

Parmi les résultats positifs publiés par Lightware, nous avons retenu trois câbles Belden. Le premier est le 1303EPU. C'est un câble Catégorie 6. Il est capable de transmettre du HDBaseT en Ultra HD à 30 Hz sur 95 mètres. De quoi être tranquille. Le 1303EPU possède une double gaine pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Deux autres câbles Belden sont dignes d'intérêt dans le domaine du HDBaseT. Ce sont les 10GXE01 et 10GXE02, également des Catégorie 6, avec des fils un peu plus gros en 23AWG. Par contre, ils ne sont destinés qu'à des utilisations en intérieur. Ils possèdent une gaine LSZH, donc à faible inflammabilité. Tous deux intègrent un drain au centre des quatre paires. C'est le blindage qui les différencie : F/FTP pour le 10GXE01 (par feuille) et S/FTP pour le 10GXE02 (par feuille et tresse).

En résumé, pour transporter du HDBaseT sur de petites ou de grandes distances, il faut un câble réseau de qualité. Ligthtware fait l'effort de tester les câbles du marché et de publier les résultats sur son site. Ça tombe bien car les câbles Belden retenus sont disponibles chez EAVS !

Plus d'infos : Lightware, Belden 1303EPU, 10GXE01, 10GXE02