EAVS : Retour sur le contrôleur ProDigital pour tous les projets MuxLab AV sur IP

MuxLab a largement basculé sur la distribution audio/vidéo sur IP. Plusieurs produits de la gamme permettent ainsi de se passer de câbles DVI, DisplayPort ou HDMI de grande longueur, pour les remplacer par des câbles Ethernet. Afin de superviser un système composé de différents éléments de ce type sur le réseau, MuxLab propose un contrôleur, le ProDigital. Détaillons ce qu'il peut vous apporter.

Contrôleur IP pour l'AV sur IP

La distribution AV sur IP a de nombreux avantages. En passant sur un réseau informatique, on s'affranchi des problèmes de longueurs de câbles. L'extendeur MuxLab 500761 permet par exemple d'atteindre 400 mètres de distance entre l'émetteur et le récepteur. Si l'on tire parti de cet énorme avantage, on peut se retrouver avec de nombreux éléments disséminés sur d'importantes surfaces.

L'évidente facilité d'installation devient alors potentiellement une contrainte pour le paramètrage et la maintenance. Mais heureusement, MuxLab ne vous laisse pas tomber. Le contrôleur ProDigital se raccorde n'importe où sur le réseau et donne accès à tous les appareils MuxLab qui y sont installés. A travers une interface web (aucun logiciel à installer), on défini chaque élément, on peut le renommer, changer son adresse IP, le redémarrer, etc.

C'est également ici que l'on va configurer l'affichage. La définition d'un mur d'images, avec le nombre d'écrans, leur disposition, le découpage : tout s'effectue depuis un PC, en étant connecté au même réseau bien sûr. La capture d'écran ci-dessous donne un aperçu des possibilités.

Diffusion 4K @ 60 Hz sans latence

C'est également l'occasion de revenir sur ce dernier extendeur 4K MuxLab référencé 500761-TX et -RX. La connexion entre les deux boîtiers peut se faire soit avec un cordon direct, soit à travers un ou plusieurs switch réseau. Deux connectiques nécessaires au débit de 10 Gbps sont intégrées : en cuivre et en fibre (multimode OM4). C'est dans ce dernier cas que l'on peut atteindre les 400 mètres de distance entre les deux éléments.

En entrée, on trouve du DisplayPort et du HDMI, mais également une entrée audio. Celle-ci peut être mixée avec le signal vidéo et récupérée du côté du récepteur. La résolution maximale est la 4K @ 60 Hz et en 4:4:4. Si l'on choisi cette qualité en sortie, on passera par une légère compression qui implique une latence de moins d'une frame. Si l'on vise zéro latence, il faut alors passer en 4K @ 60 Hz en 4:2:0. Cela correspond tout de même à la qualité d'un Blu-ray Ultra HD.

En conclusion, MuxLab est très actif sur le marché de l'AV sur IP jusqu'à la 4K. Les extenders permettent de profiter de la meilleure qualité vidéo disponible actuellement, sur des distances extrêmes. Et le contrôleur ProDigital vient accompagner très simplement l'installateur dans la phase d'installation et de maintenance.

