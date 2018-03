EAVS : Un extendeur HDMI sur un simple câble haut-parleur

Oui oui, vous ne rêvez pas, ça existe bel et bien ! Lorsque toutes les sortes de câbles disponibles pour étendre un signal HDMI ont été épuisées, il reste encore le câble à deux conducteurs. C'est e-Boxx qui propose ce fameux extendeur HDMI sur deux fils, et qui cache d'autres spécificités intéressantes.

Etendre un signal HDMI sur deux fils

Dans l'un de nos derniers dossiers, nous vous proposions trois solutions pour étendre un signal HDMI : en HDBaseT, en AV sur IP ou sur fibre optique. Ce sont des méthodes classiques, qui font usage de câblage que l'on retrouve habituellement dans le monde informatique. Pourtant, il existe bien une autre solution dont vous ne vous doutez sûrement pas, si vous ne la connaissez pas encore.

e-Boxx a choisi la solution la plus simple : deux fils ! Ces deux fils, on peut les trouver sous diverses formes : un câble haut-parleur, deux fils d'un câble réseau ou d'un câble téléphone, voire même deux fils électriques (qu'il faudra dédier à la solution et ne pas relier au courant bien sûr).

Passer deux fils ou utiliser deux fils existants, sans aucun connecteur au bout, est forcément plus aisé que de passer des cordons spécifiques alors que la construction du bâtiment est déjà terminée. Et puis c'est la rare fois où il n'y a pas besoin de terminer les câbles. Il y a juste à rentrer les fils nus dans les borniers. Cet extender ne fait que vous faciliter la vie.

Deux fils mais de multiples possibilités

Un câble HDMI, c'est 19 petits fils à l'intérieur. En les réduisant à seulement deux, il y a forcément des contraintes. Pas de 4K ni de HDR ici, l'extendeur est limité au 1080p, avec support HDCP 1.4. C'est déjà pas mal et cela devrait suffire dans bon nombre de situations. En guise de consolation, la distance entre émetteur et récepteur peut atteindre 3800 mètres !

Côté connectique, on trouve une sortie HDMI sur l'émetteur. Cela permet de l'intercaler entre la source et un premier afficheur, tout en transmettant l'image vers un ou plusieurs récepteurs.

En effet, il est possible de relier plusieurs récepteurs à un même émetteur, et cela sans aucun accessoire intermédiaire. Le premier mode est celui dit « en cascade ». On relie l'émetteur au premier récepteur. Puis on branche un second câble à deux fils depuis le bornier du premier récepteur vers le bornier du second. Et ainsi de suite.

Mais l'on peut aussi choisir la solution type « distribution ». Dans ce cas, on relie depuis le bornier du transmetteur autant de câbles qu'il y a de récepteurs.

Enfin, non content de transporter un signal HDMI Full HD sur deux fils, le transmetteur e-Boxx gère également l'infrarouge grâce à une prise mini jack dédiée : en sortie sur le transmetteur, en entrée sur les récepteurs, pour piloter la source.

En résumé, e-Boxx nous propose une solution très originale, mais qui pourra pourtant sauver bien des projets. Il est possible de réutiliser n'importe quel type de câble existant ou presque, pour transmettre du HDMI. Et en plus, on peut faire de la distribution vers plusieurs afficheurs simultanément. La solution de secours ultime que les intégrateurs devraient toujours avoir avec eux !

Plus d'infos : e-Boxx EFE-HDMI-2CE