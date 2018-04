EAVS : Une nouvelle matrice HDMI 4K HDR sans compression chez Lightware

La matrice HDMI n'a pas dit son dernier mot. Il existe de nombreuses situations où elle est nécessaire pour rassembler plusieurs sources, installées à côté de la matrice, et les distribuer vers plusieurs écrans, situés à proximité ou à bonne distance. Il faudra pour cela convoquer un ou plusieurs extendeurs.

Matrice 8×8 audio et vidéo

La Lightware M2X-8X8-HDMI20-AUDIO contient ses caractéristiques principales dans sa référence. C'est donc une matrice avec huit entrées et huit sorties HDMI 2.0. Il faut lui ajouter l'audio, présent là aussi sous la forme de huit entrées et autant de sorties sur borniers Phoenix.

Côté vidéo, sa qualité principale et incontournable réside dans sa compatibilité HDMI 2.0 jusqu'à 18 Gbps. C'est-à-dire que les signaux Ultra HD et 4K sont gérés jusqu'à 60 Hz et sans aucune compression (en 4:4:4). Le HDR10 et le Dolby Vision, indispensables dans un usage résidentiel, sont bien présents. Les applications professionnelles, comme l'affichage dynamique haut de gamme, en profiteront également.

Côté audio, chaque entrée analogique, asymétrique ou symétrique au choix, est mélangée (embedded) avec l'entrée HDMI correspondante. On les retrouve disponibles en sortie (de-embedded), toujours en correspondance avec une sortie HDMI. Toutes les configurations restent possibles en envoyant n'importe quelle entrée vers n'importe quelle sortie, sur le principe de la matrice.

Gestion intelligente et silencieuse de la ventilation

Vous avez sans doute remarqué que ces multiples entrées et sorties avaient réussi à prendre place dans un élément qui ne mesure qu'une unité de rack en hauteur, soit 44mm. Le traitement de signaux 4K non compressés demande beaucoup de ressources logicielles internes. Il y a encore quelques années, une matrice HDMI trois ou quatre fois plus épaisse nécessitait des ventilateurs bien bruyants.

Lightware a réussi l'exploit d'écarter tout ventilateur de cette matrice. C'est la circulation naturelle de l'air dans l'appareil qui va lui permettre de respirer correctement, et cela grâce à deux grilles d'entrées en façade, comme le montre le schéma ci-dessous. Pourtant, même l'alimentation a pris place dans le boîtier ! Cela permet au passage de se passer d'un bloc extérieur qu'on ne sait jamais où mettre.

Enfin, en ce qui concerne le pilotage de cette matrice, Lightware a prévu toutes les touches classiques en façade. Elles sont complétées par un petit écran LCD qui vous renseignera sur l'état complet de la matrice : entrées, sorties, formats, etc. Sa prise réseau lui offre un contrôle externe, via une page web et depuis un système tiers si nécessaire.

En bref, Lightware propose une matrice 8X8, vidéo et audio, hyper compacte et silencieuse grâce à une bonne gestion de la chaleur interne. Parfaitement compatible avec tous les formats liés au HDMI 2.0, elle cherche à n'induire aucune perte ni compression. La matrice Lightware M2X-8X8-HDMI20-AUDIO est tout simplement transparente face à tous les signaux Ultra HD 4K & HDR actuels, c'est sa grande force !

Plus d'infos : Lightware