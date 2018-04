EAVS : Une salle home cinema doublée d’un simulateur de golf, le tout piloté par Elan

©MSD/CEPro

Cette installation réalisée aux Etats-Unis, les photos ne laissent aucun doute à ce sujet, est exceptionnelle autant dans sa réalisation que sa liste d'équipements. Mais c'est avant tout sa double fonction qui la rend unique. Dans la même pièce, on trouve un home cinema avec neuf fauteuils et un simulateur de golf !

Le practice de golf à l'intérieur d'une maison

Lorsqu'en France nous arrivons à faire rentrer un billard ou une table de ping-pong dans une pièce dédiées aux loisirs, c'est déjà remarquable. On sait que les américains ont plus de place, dans tous les sens du terme, et ils en profitent largement. Quand on manque de quelques mètres carrés pour une piste de bowling ou un terrain de basket, on peut toujours se rabattre sur le simulateur de golf.

Ce genre de système est assez simple. Il se compose d'une toile spécifique élastique, d'un vidéoprojecteur et d'un simulateur. On se positionne comme si on jouait au golf à l'extérieur, en tirant dans l'écran qui affiche le parcours. L'écran amorti la balle. Le simulateur analyse le swing du joueur et fait avancer virtuellement la balle sur l'écran.

L'intégrateur MSD a installé un vidéoprojecteur à courte focale dans le sol. En effet, s'il était installé en fond de salle, l'ombre du joueur se verrait sur l'écran. La trappe qui cache le vidéoprojecteur dans le sol est motorisée. Elle s'ouvre d'un appui sur l'une des interfaces Elan.

Toutes les fonctions et motorisations sont pilotées depuis les interfaces Elan

Depuis cette même interface, on va pouvoir ouvrir les rideaux en fond de salle qui permettent de profiter du jardin et de la lumière du jour. Enfin, deux écrans de chaque côté de la salle affichent les informations liées au simulateur de golf. Une toile motorisée vient les cacher lorsque l'on passe du golf au home cinema.

Justement, trois interfaces Elan permettent de le faire : une dalle tactile murale gTP7, une télécommande gHR200 et l'application mobile sur le smartphone du propriétaire. Elles communiquent avec deux contrôleurs Elan : un gSC10 et un g1. Il faut bien tout cela pour prendre en charge les nombreuses fonctions.

Le mode Home Cinema met en route d'autres motorisations : l'ascenseur descendant du plafond avec le vidéoprojecteur 4K ainsi que l'écran motorisé qui se place devant celui dédié au golf. Les rideaux se referment et la trappe de sol cache le projecteur dédié au golf.

D'autres produits du groupe Nortek (ex-Core Brands) prennent place ici. On trouve quatre caissons de basses à double subwoofer, les Sunfire HRSIW8CAB, de quoi bien ressentir les explosions des films à grand spectacle. Il y a également deux conditionneurs de courant Furman afin de protéger tous les équipements installés dans les baies 19″.

Pour simplifier l'usage, l'intégrateur MSD a programmé deux boutons principaux sur les interfaces : « Home Cinema » et « Simulateur de golf ». Cela suffit pour tout mettre en route dans un domaine ou l'autre ! C'est le résultat d'une installation parfaitement intégrée et contrôlée par Elan Home Systems.

