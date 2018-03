EAVS : tvONE CORIO2, une nouvelle génération de scalers avec incrustation vidéo

Les trois nouveaux modèles de scalers tvONE CORIO2 sont des gestionnaires de flux audio/vidéo multi formats. On peut entrer n'importe quel format dans n'importe quelle résolution, et le ressortir dans une autre. Les scalers CORIO2 assurent également l'incrustation d'images et de logos. Ce sont de véritables petites régies à elles toutes seules !

Entrées/sorties multi formats

C'est le concept même du scaler : prendre un signal vidéo en entrée et le ressortir dans un format différent. Les trois modèles (C2-2855, C2-2755, C2-2655) proposent du HDMI, du DVI, du VGA, du YC et du composite en entrée. Seuls les 2855 et 2755 ont en plus du SDI. En sortie, ils possèdent tous du HDMI et du DVI. Les 2855 et 2655 ajoutent le composite, le YC et le SDI sur la liste des sorties vidéo. Les résolutions supportées suivent les types d'entrées/sorties disponibles : du 640×480 au 1920×1200. On sélectionnera donc le modèle en fonction des entrées et sorties qui correspondent à son projet.

PIP & transparence

Les scalers CPRIO2 sont capables d'afficher deux entrées simultanément, sous différentes formes : soit cote à cote, soit en image dans l'image. Pour répondre aux besoins de diffusion moderne, ces scalers gèrent l'incrustation sur fond coloré. Cela nous donne donc deux couches superposables. Une troisième est possible, à travers l'ajout de logo ou de toute autre image. Ces derniers seront idéalement détourés grâce à la gestion de l'alpha channel (transparence).

Pilote automatique

Toutes ces fonctions nombreuses à paramétrer passeront idéalement par l'application CORIOcontrol (RS232 ou IP). L'accès complet permet de gérer les entrées, les sorties, les résolutions mais aussi les images et logos fixes utilisés pour les incrustations. Les touches en façade ainsi que l'afficheur multi lignes offrent également un accès rapide et direct à toutes les fonctions. Enfin, il est toujours possible de régler les scalers CORIO2 en automatique dès que des signaux sont détectés en entrée (résolution de sortie, partage d'écran, résolutions de sortie, etc.). Cela évite aux personnes non compétentes d'avoir à manipuler les appareils.

Pour résumer, tvONE propose trois nouveaux scalers avec incrustation d'images complexe. Ces produits s'adapteront parfaitement aux environnements broadcast évidemment. Ils seront également parfaits dans les environnements de bureau où un affichage moderne et travaillé est recherché.

Plus d'infos : tvONE