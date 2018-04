Gefen Matrix Controller : un véritable pupitre de contrôle pour votre distribution AV sur IP

Le Matrix Controller est un produit un peu à part dans la gamme Gefen. Il ne possède aucune entrée/sortie audio ou vidéo. Sa seule connexion réside dans sa double prise réseau. Pourtant, il est plutôt fourni en façade avec un certain nombre de boutons et un afficheur. Il peut vous rendre bien des services dans vos projets AV sur IP.

La distribution AV sur IP permet de se passer de matrice

Lorsque l'on met en place un système de distribution HDMI basé sur une matrice, avec ou sans extendeur, l'installation peut vite devenir complexe. De multiples entrées et sorties, ce sont de multiples éléments à contrôler. Cela s'effectue tout simplement en façade de la matrice : celle-ci dispose de boutons, de voyants et d'afficheurs pour savoir où l'on va.

Dans le domaine de l'audio/vidéo sur IP, c'est plus simple et plus compliqué à la fois. Plus simple, parce qu'il n'y a plus que des émetteurs et des récepteurs. Il n'y a plus de matrice physique entre les deux, la communication passe uniquement par le réseau informatique. Ce sont les switches réseau qui jouent le rôle de matrice virtuelle. Ça, c'est pour la partie plus facile. La partie plus compliquée, c'est justement l'absence de matrice. Lorsqu'on se passe de matrice, il n'y a plus aucun appareil physique sur lequel visualiser et sélectionner les entrées et les sorties !

Bien entendu, les fabricant l'ont remplacé par des applications ou des pages web, pour PC et tablettes. Mais en cas d'ordinateur indisponible ou de batterie épuisée, il n'y a toujours aucune solution de contrôle physique.

Un contrôleur dédié à la distribution AV sur IP

Le Gefen EXT-CU-LAN a été créé pour répondre à ce problème. Son nom défini sa fonction : un contrôleur de matrice. On parle ici de matrice virtuelle bien sûr, celle dont le switch réseau joue le rôle.

Il recrée physiquement la façade de cette matrice virtuelle : sélections de sources, de sorties et visualisation des états grâce à l'afficheur textuel sur deux lignes.

On trouve à l'arrière deux prises réseau. Idéalement, l'une devra être relié au réseau informatique, l'autre au réseau AV. Il est en effet préférable de séparer ces deux types de réseaux. Un réseau AV sur IP est en effet très bavard, il occupe beaucoup de bande passante, au détriment des données informatiques. De plus, la personne qui gère le réseau AV sur IP n'aura pas accès au réseau informatique. Et vice-versa.

En résumé, si vous avez décidé de passer à la distribution AV sur IP avec des produits Gefen, pensez au Matrix Controller. Il recrée le lien physique qui manque à la distribution audio/vidéo sur réseau informatique. Relié à aucun appareil audio/vidéo, vous pouvez même l'installer où bon vous semble, sur un bureau ou dans un rack 19″.

Plus d'infos : Gefen EXT-CU-LAN