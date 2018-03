Kindermann Pro : des ascenseurs pour vidéoprojecteurs jusqu’à 50 kg

L'ascenseur motorisé a la faculté de faire disparaître les vidéoprojecteurs dans les plafonds une fois inutilisés. De nombreuses solutions existent, sous toutes les formes, pour s'adapter à toutes les contraintes. Parfois, cette contrainte concerne le poids du vidéoprojecteur qui peut être important et qui réduit tout à coup fortement l'offre disponible. Kindermann a la solution !

Deux gammes Pro et Pro XL

Les douze ascenseurs Kindermann pour vidéoprojecteurs de poids important se séparent en deux gammes : Pro et Pro XL. Dans chacune d'elle, six modèles couvrent différentes distances de déploiement : 120, 165, 210, 250, 300, 350. Ce chiffre, que l'on retrouve dans les références produits, correspond en centimètres à la distance maximale entre le plafond et la mécanique descendue au maximum. De 1m20 à 3m50, il sera possible de couvrir bon nombre de situations, même quand le plafond est très haut.

Surtout qu'il faut ajouter la hauteur de la cage pour le projecteur qui s'ajoute à cette distance. Sur la gamme Pro, la taille de la cage varie de 21 à 37 cm selon le modèle. Sur la gamme Pro XL, elle est fixée pour tous les modèles à 56 cm. Cela augmente donc d'autant l'extension maximale de l'ascenseur.

30 ou 50 kg maximum

Les ascenseurs Pro peuvent soutenir des vidéoprojecteurs qui pèsent au maximum 30 kg. La gamme Pro XL accepte jusqu'à 50 kg. Ce seront donc logiquement des appareils d'un volume conséquent, en rapport à leur poids. En ce qui concerne leurs dimensions, la plateforme mesure sur les deux gammes 49×64 cm. Elle se présente par ailleurs de couleur blanche (RAL9003) sur les Pro XL, pour s'accommoder de la plupart des plafonds. On pourra toujours la peindre par la suite.

La commande de descente propose quatre mémoires de position, différentes pour l'usage et la maintenance par exemple. La maintenance sera par ailleurs réduite au minimum grâce à l'emploi de moteurs SMI sans entretien. Côté sécurité, l'ascenseur s'arrête immédiatement dès qu'il rencontre un obstacle. La gaine de câblage s'enroule sous forme de spirale pour ne jamais venir se prendre dans la mécanique. Sur la gamme Pro XL, une sangle de sécurité retiendra toute la mécanique dans le cas le plus extrême.

En résumé, avec ses gammes Pro et Pro XL, Kindermann propose des ascenseurs motorisés très bien pensés. Ils sont adaptés à des gros vidéoprojecteurs, ils offrent un déploiement de très grande longueur, leur entretien est quasiment nul et ils sont parfaitement sécurisés !

Plus d'infos : Kindermann