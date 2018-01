L’installation du mois : des moniteurs rétractables Element One a Abou Dabi

Les moniteurs rétractables Element One apportent bien sûr un surplus de technicité aux salles de réunion, mais ce n'est pas leur seule qualité. Ils participent à l'image de marque de votre société. La motorisation les faisant sortir de la table étonnera les invités, tout autant qu'elle facilitera l'intégration, la disparition des câbles et le nettoyage de la salle.

La salle de réunion d'un grand groupe hospitalier

Cette installation a été réalisée pour le compte du National Medical Center, un groupe hospitalier très important aux Emirats Arabes Unis. Elle se trouve à Abou Dabi, au 31è étage de l'une des cinq tours Etihad. Pour information, la plus haute mesure 305 mètres de hauteur et l'ensemble représente 500.000 m2 de surface !

Il a fallu à l'intégrateur moins de trois semaines pour mettre en place le système, entre la signature et la livraison. Les moniteurs motorisés Element One sont fabriqués en Allemagne et peuvent être personnalisés à la demande. On trouve dix modèles Convers 220 et un Modis 220 en bout de table, destiné à celui qui préside la réunion. Le résultat, comme vous pouvez le voir sur les photos, est parfait. Qui n'aurait pas envie que ses salles de réunion ressemblent à ça ?

Element One Convers & Modis

Les modèles Element One Convers 220 sont des écrans rétractables seuls. Deux petits boutons permettent de l'ouvrir ou de le fermer. Une fois sorti, l'écran bascule de 15° en arrière pour une meilleur vision. L'écran de 21,5″ est en Full HD. Il accepte du HDMI et du VGA en entrée. Son pilotage est possible via un automate tiers, soit en TCP/IP, soit en RS232, pour sortir simultanément tous les écrans de la salle lorsque l'on allume la lumière, par exemple. L'ensemble des prises se situe sur le côté du boîtier encastré, donc invisibles par les utilisateurs.

L'Element One Modis 220 fonctionne par basculement. En mode fermé, l'écran est à plat, alors qu'il sort verticalement sur le modèle Convers. Cette spécificité permet de recouvrir un emplacement idéal pour cacher clavier, souris et prises USB. Par ailleurs, cet emplacement se soulève lui aussi pour venir en affleurement avec le bureau. Le type de dalle, les connexions et les fonctionnalités sont identiques au Convers.

En résumé, Element One propose des écrans rétractables sous plusieurs formes afin de réaliser des salles de réunion modernes au design très épuré. Il faut noter que les motorisations sont quasiment silencieuses pour ne pas se faire remarquer. Et si nécessaire, les possibilités de personnalisation sont nombreuses : connectique supplémentaire, finition cuir, logo gravé, etc.

Plus d'infos : Element One