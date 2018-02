Lumens VC-A70H : la caméra 4K motorisée pour salles de réunion et de conférence

Lumens rejoint le catalogue EAVS afin de pouvoir vous proposer des caméras de très haute qualité optique et technique. Ces caméras sont essentiellement destinées aux applications de visioconférence dynamique. La VC-A70H que nous vous présentons aujourd'hui est ce qui se fait de mieux dans le domaine, avec une multitudes de fonctionnalités que vous allez pouvoir découvrir dans cet article.

Qualité Ultra HD pour une reproduction qui fourmille de détails

C'est assez rare pour le souligner mais la VC-A70H est une véritable caméra de diffusion Ultra HD. Elle présente une résolution de 3840×2160 pixels, en 29.97 ou 25 images/seconde. Il reste aussi la possibilité de passer en 1080p, à 59.94 ou 50 images/seconde. La qualité correspond donc à celle que l'on peut trouver sur un Blu-ray Ultra HD.

Autant dire que tous les détails seront bien présents. De plus, les réglages d'ouverture, de focus et de balance des blancs laissent le choix entre les modes automatiques et manuels. Afficher sur les grands écrans de la salle la personne en train de parler pourra se faire sans crainte. Toute la salle pourra en profiter comme si chacun se trouvait au premier rang.

Mais les images affichées ne s'arrêtent pas à de la captation fixe. La VC-A70H est motorisée dans les deux directions : de -170 à +170° à l'horizontale, et de -30 à +90° à la verticale. On trouve également deux zooms : un optique 12x et un numérique 12x. Les deux peuvent être combinés ! D'ailleurs, on pré-programmera des positions et niveaux de zoom préférés selon ses besoins.

Une connectique pléthorique, HDBaseT inclus

Une sortie HDMI permettra de relier la caméra directement à l'écran qui peut se trouver en-dessous. C'est la situation typique d'une salle de réunion. Mais le flux peut également être récupéré à un endroit différent grâce à une prise HDBaseT avec PoH. En effet, à travers un unique câble réseau, transitent le flux, les commandes et l'alimentation. On peut utiliser le HDMI et le HDBaseT simultanément.

Les autres connecteurs disponibles couvrent les commandes RS232 et RS422. Plusieurs micro-switchs servent à configurer l'adressage de la caméra dans un réseau où elles seraient plusieurs. On pourra donc prendre la main sur la caméra depuis un automate, un PC ou un même, en option dans le catalogue Lumens, un contrôleur avec joystick.

En résumé, Lumens propose ici une caméra de captation du direct pour les réunions et les conférence qui offre une qualité de reproduction au-dessus de tout soupçon. Grâce au contrôle externe total, on peut même imaginer la motoriser automatiquement pour toujours suivre et afficher la personne en train de parler. C'est idéal pour les salles de réunion avec de multiples intervenants présents et à distance. C'est aussi une excellente solution pour les conférences lorsque plusieurs intervenant sont sur scène. Le résultat sera ainsi ultra professionnel, aussi bien dans la façon de capter l'image que dans la qualité d'affichage Ultra HD !

