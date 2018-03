MicroTiles LED Christie APEX : pour des murs d’images de plus en plus précis

Les modules Christie APEX sont désormais disponibles avec un pitch de seulement 0,9 mm, entre le centre de chaque LED. Cela permet de réaliser des murs d'images modulables, pour les situations critiques où la définition est d'une importance capitale. Tellement que l'on se rapproche des écrans LCD !

Comment fonctionne un écran MicroTiles à LEDs ?

Les écrans MicroTiles sont constitués de composants mesurant 0,6 x 0,6 mm, fixés sur une plaque de fond de couleur noire. Chaque composant renferme une triple LED rouge-vert-bleu. Ces composants se présentent alignés sous forme de grille, comme le montre le visuel ci-dessous. Avec le nouveau modèle APEX 0.9, la distance entre le centre de deux LEDs adjacentes n'est plus que de 0,96 mm.

Un module MicroTiles APEX 0.9 mesure 61 cm de large par 34,5 cm de haut. Il contient 640 LEDs en largeur et 360 en hauteur. Pour restituer une image Full HD (1920 x 1080), il faut donc associer une combinaison de 3 x 3 modules APEX. Avec 6 x 6 modules, on obtient une image Ultra HD. Toutes les formes et toutes les combinaisons sont possibles. C'est justement ce qu'a réalisé Christie au sein de l'accueil de ses locaux.

La configuration s'effectue grâce au logiciel Christie MicroTiles Designer 2.0. En fonction de différents critères comme la surface disponible, les formes à créer ou l'enveloppe budgétaire, le logiciel sortira automatiquement la liste des éléments nécessaires correspondants.

Des LEDs de plus en plus resserrées

Grâce à ces LEDs avec un facteur de remplissage très élevé, il est possible de se rapprocher du mur d'image pour profiter du contenu affiché. A deux mètres de distance, on ne distingue plus l'écart entre les LEDs, comme si on fait face à un écran LCD ou à une image projetée.

Ces modules APEX bénéficient d'autres technologies et fonctionnalités très intéressantes. Leur installation est facilitée grâce à un déport de l'électronique de contrôle (Christie E500) et de l'alimentation (48V). Ces deux parties peuvent se trouver jusqu'à 100 mètres du mur de MicroTiles. Le contrôleur accepte HDMI (avec HDCP), DVI et HD-SDI. Il se pilote en RS232 ou en IP et bénéficie de la supervision SNMP.

Une fois fixés ensemble, la maintenance peut s'effectuer par l'avant de chaque module indépendamment. En effet, on dépose si besoin la partie affichage sans avoir à déconstruire le mur d'images. De plus, la ventilation est naturelle et la consommation maîtrisée pour ne jamais contraindre l'installation.

En résumé, avec sa gamme APEX, Christie propose une solution pour créer des murs d'images d'excellente qualité. Avec une luminosité de 800 cd/m2, un contraste de 5000:1 et un angle de vision horizontal de 160°, les modules APEX 0.9 sont parfaits pour les centres de contrôle, les salles de vidéosurveillance ou encore l'affichage dynamique qui sort de l'ordinaire.

Plus d'infos : Christie