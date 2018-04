ECA Group : repli des résultats en 2017

03/04/2018 | 09:41

ECA Group publie un résultat net de -3,2 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre 10,5 millions d'euros en 2016, et un résultat opérationnel ajusté de 8,5 millions, à comparer à 9,8 millions d'euros en 2016.



Le chiffre d'affaires 2017 est stable à 112 millions d'euros. En tenant compte d'ajustements concernant les pôles robotique et simulation, il s'établit en hausse de 5,6% à 109,3 millions, conformément aux prévisions présentées fin 2017.



Le conseil d'administration proposera de ne pas distribuer de dividende au titre de 2017. ECA Group vise un chiffre d'affaires 2018 en légère progression par rapport à 2017 et une amélioration de sa rentabilité.



