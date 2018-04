(en millions d'euros) 2017 2016(1) variation Chiffre d'affaires 112,0 112,5 -0,5% EBITDA 11,5 14,6 -21,7% % chiffre d'affaires 10,2 % 13,0% -277bps EBITDA ajusté 13,3 14,3 -7,3% % chiffre d'affaires ajusté 12,1% 13,8% -170bps Résultat opérationnel (1,5) 12,5 -112,0% Résultat opérationnel ajusté 8,5 9,8 -13,8% Charges et produits financiers (0,5) 0,0 n/a Impôt (1,3) (2,0) n/a Résultat net (3,2) 10,5 -130,6% Résultat net ajusté 5,7 7,6 -25,8%

(1) L'annexe 2 de ce communiqué présente le rapprochement entre le compte de résultat retraité et les états financiers publiés de l'exercice 2016

Le 28 mars 2018, le Conseil d'administration a arrêté les comptes de l'exercice 2017 qui incluent les contributions de deux filiales étrangères non stratégiques, des pôles Robotique et Simulation, dont la cession, ou la fermeture, est en cours. Il a donc décidé de présenter et de commenter, outre les résultats tels qu'arrêtés, des résultats « ajustés » qui permettent d'apprécier la performance des activités pérennes ( L'annexe 1 de ce communiqué présente le rapprochement entre les informations ajustées et les états financiers de la période. Les chiffres présentés dans le communiqué ne sont pas ajustés, sauf quand il est expressément précisé le contraire).

Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes sont effectuées ; le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Le chiffre d'affaires 2017 d'ECA Group est stable par rapport à l'exercice 2016 à 112,0 millions d'euros. Conformément aux prévisions présentées fin 2017, le chiffre d'affaires 2017 ajusté s'établit en hausse à 109,3 millions d'euros, soit une hausse de 5,6% par rapport à 2016. Ces ajustements concernent les pôles Robotique et Simulation et représentent un chiffre d'affaires 2017 de 2,7 millions d'euros.

Chiffre d'affaires des pôles

(en millions d'euros) 2017 2016 Variation Robotique 62,9 63,0 -0,2% Aérospatial 36,9 28,6 +29,1% Simulation 9,7 12,0 -19,3% Chiffre d'affaires ajusté 109,3 103,4 +5,6% Chiffre d'affaires 112,0 112,5 -0,5%

Le chiffre d'affaires ajusté du pôle Robotique est stable à 62,9 millions d'euros contre 63,0 millions d'euros en 2016. Plusieurs importants contrats attendus au quatrième trimestre n'ont commencé à se concrétiser que début 2018, notamment en robotique terrestre et robotique sous-marine pour l'Oil & Gas.

Le chiffre d'affaires du pôle Aérospatial est en croissance de 29,1 % à 36,9 millions d'euros, reflétant la bonne performance de la société ELTA qui est consolidée en année pleine pour la première fois.

La Simulation affiche une croissance de près de 50% au deuxième semestre, qui ne permet pas de compenser la mauvaise performance enregistrée au premier semestre. Sur l'exercice le chiffre d'affaires est en recul de 19,3% et s'élève à 9,7 millions d'euros.

Résultats des pôles

(en millions d'euros) 2017 2016 Variation Robotique 7,9 9,2 -14,3% Aérospatial 2,5 1,8 +37,4% Simulation 2,6 2,5 +3,8% Structure 0,3 0,8 n/a EBITDA ajusté 13,3 14,3 -7,3% EBITDA 11,5 14,6 -21,7%

L'EBITDA du Groupe ECA s'établit à 11,5 millions d'euros en 2017, contre 14,6 millions d'euros en 2016, une baisse de 21,7% reflétant l'impact des filiales déficitaires dans les pôles Robotique et Simulation dont le Groupe a annoncé la fermeture ou la cession en 2018. L'EBITDA ajusté de ces filiales s'élève à 13,3 millions d'euros en 2017, contre 14,3 millions d'euros en 2016, une baisse de 7,3% liée pour l'essentiel à la moindre performance du pôle Robotique.

Dans le pôle Robotique, l'EBITDA ajusté s'élève à 7,9 millions d'euros, une baisse de 14,3% sur la période liée à un mix d'activité moins favorable, des coûts commerciaux élevés et le décalage de plusieurs importants contrats qui n'ont pas contribué comme attendu au quatrième trimestre.

Dans le pôle Aérospatial, la marge d'EBITDA du pôle est en croissance à 6,8%, contre 6,3 % en 2016. La contribution d'ELTA est positive, bien que la nouvelle balise de détresse ELiTE ait été commercialisée plus tard qu'initialement prévu.

L'EBITDA ajusté du pôle Simulation s'élève à 2,6 millions d'euros contre 2,5 million d'euros en 2016, soit en hausse de 3,8% malgré le recul du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel du Groupe s'inscrit en net retrait à -1,5 million d'euros, contre 12,5 millions d'euros en 2016. En 2017, le résultat opérationnel est lourdement impacté par les pertes des deux sociétés pré citées et des provisions au titre de leur fermeture ou leur cession pour 2,6 millions d'euros. Des provisions pour pertes de valeur d'actifs, notamment de R&D, ont par ailleurs été constatées pour 2,6 millions d'euros. Ces 5,2 millions d'euros de provisions n'ont pas d'impact sur la trésorerie du Groupe et préservent le résultat futur. Le résultat opérationnel ajusté de 2017 s'élève à 8,5 millions d'euros soit 7,7% du chiffre d'affaires ajusté, à comparer à 9,8 millions d'euros en 2016. En 2016, le résultat opérationnel bénéficiait d'éléments non courants positifs.

Le résultat net du Groupe s'établit à -3,2 millions d'euros en 2017, contre 10,5 millions d'euros en 2016. Le résultat net ajusté ressort à 5,7 millions d'euros, contre 7,6 millions d'euros en 2016.

Situation financière au 31 décembre 2017

Au 31 décembre 2017, la dette nette s'élève à 13,0 millions d'euros, incluant l'autocontrôle de 1,5 million d'euros, contre 3,4 millions d'euros au 31 décembre 2016.

L'accroissement de la dette nette s'explique notamment par le rythme toujours soutenu des investissements, bien qu'en retrait par rapport à 2016, à 7,2 millions d'euros contre 7,5 millions l'année précédente. Par ailleurs le besoin en fonds de roulement a augmenté de 9,1 millions d'euros après une hausse de 10,7 millions d'euros en 2016. En 2017 cette augmentation est encore due pour partie à des éléments hors exploitation à hauteur de 3,3 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros en 2016. Le BFR d'exploitation (clients, fournisseurs et stocks) est en hausse de 5,7 millions d'euros, après une hausse de 7,6 millions d'euros l'exercice précédent. La hausse du BFR d'exploitation est essentiellement liée à l'impact de gros contrats à l'export.

Compte tenu des résultats et afin de réserver toutes ses capacités de financement aux investissements et à la croissance, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires de ne pas distribuer de dividende au titre de 2017.

Perspectives

Au 31 décembre 2017, le carnet de commandes ajusté d'ECA s'élève à 109 millions d'euros, en hausse de 5,6% par rapport à 2016.

Au cours des dernières années, les efforts d'ECA ont principalement porté, sur la R&D avec le développement de nouveaux robots, et l'amélioration de la performance commerciale, avec le renforcement de la présence d'ECA, notamment sur les marchés de la robotique. Le renforcement de ses positions dans ses marchés cœurs, en particulier la robotique mobile et les systèmes de robots, commence à porter ses fruits. Bien que l'année 2017 ait été marquée par des décalages de commandes, deux importants succès commerciaux, résultats de projets R&D de 2015 et 2016, ont été annoncés début 2018 par ECA Group :

La commande SMINEX (communiqué du 10 janvier 2018) pour un montant de 30 millions d'euros tranches optionnelles comprises, marque une étape majeure. Il s'agit de la première commande significative des robots terrestres IGUANA développés au cours des dernières années.

Par ailleurs, le partenariat avec la société de services parapétroliers Petrus, permettra d'assurer un revenu minimum cumulé de 6 millions d'euros sur les quatre prochaines années et positionne le tout nouveau robot autonome sous-marin A18D d'ECA Group sur le secteur porteur du service à l'Oil & Gas (communiqué du 15 février 2018).

Ces deux succès confirment la tendance à l'utilisation de robots dans un nombre grandissant d'applications tant civiles que militaires.

Durant l'exercice 2018, ECA Group devrait poursuivre sa croissance avec la commercialisation des produits développés au cours des dernières années et accélérer les actions portant sur l'amélioration de sa rentabilité, l'accent étant mis sur une meilleure efficacité opérationnelle et une réduction des coûts. Le Groupe ambitionne ainsi de générer des économies à hauteur de 4 millions d'euros en année pleine à compter de 2019.

Le Groupe a annoncé la cession ou la fermeture de deux filiales des pôles Robotique et Simulation déficitaires et devenues non stratégiques pour le Groupe. Les opérations de cession ou fermeture devraient être réalisées au premier semestre 2018 et ne devraient pas impacter les comptes 2018.

Dans ce contexte, ECA Group vise un chiffre d'affaires 2018 en légère progression par rapport à 2017 et une amélioration de sa rentabilité.

Annexe 1 : Calcul des indicateurs non strictement comptables ajustés

Le Groupe a décidé d'utiliser des informations financières ajustées à caractère non strictement comptable, dans un but informatif, de gestion et de planification car ces informations permettent de mieux évaluer la performance de ses activités pérennes. Ces informations complémentaires, qui ne peuvent se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable, sont d'après le Groupe des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. Les données présentées par le Groupe sont toujours des données consolidées non ajustées, sauf à ce qu'il soit expressément précisé le contraire. Les indicateurs ajustés ne constituent pas des agrégats financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres entreprises.

L'EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) est défini par le Groupe comme étant égal au résultat opérationnel avant amortissements, pertes de valeurs et éléments non courants du résultat opérationnel.

Les ajustements pratiqués concernent les éléments non courants du résultat opérationnel et l'impact de la décision du Groupe annoncée fin 2017 que deux filiales étrangères devenues non stratégiques allaient être cédées ou fermées. Ces projets de fermeture ou cession ne respectent pas à la date de clôture 2017 les conditions justifiant d'appliquer la norme IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

Les comptes de résultat ajustés 2016 et 2017 sont rapprochés ci-dessous des comptes consolidés du Groupe.

Exercice 2017

(en milliers d'euros) Compte de résultat consolidé 2017 Contributions des filiales en cours d'arrêt en 2018 (1) Autres ajustements (2) Compte de résultat ajusté 2017 a b c d=a-b-c Chiffre d'affaires 111 950 2 690 - 109 260 Résultat opérationnel courant 3 834 (4 628) - 8 461 Éléments non courants du résultat opérationnel (5 331) (633) (4 698) - Résultat opérationnel (1 497) (5 261) (4 698) 8 461 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (166) (22) - (143) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 13 1 - 12 Coût de l'endettement financier net (A) (152) (21) - (131) Autres produits financiers (B) 145 9 - 137 Autres charges financières (C) (447) (70) - (377) Charges et produits financiers (D = A + B + C) (454) (82) - (372) Impôt sur le résultat (1 255) (384) 1 565 (2 437) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (1) - - (1) Résultat NET (3 207) (5 727) (3 133) 5 652

(1) La contribution des entités dont le Groupe prépare la cession ou la fermeture en 2018 est déduite des comptes consolidés.

(2) Les autres ajustements concernent : 2,6 millions d'euros de provisions constituées dans le cadre de la cession ou la fermeture des entités concernées en 2018 ; 2,1 millions d'euros de pertes de valeurs d'actifs incorporels de R&D ; un produit de 1 million d'euros relatif à l'annulation d'une dette de complément de prix qui ne sera pas versée ; 0,6 million d'euros d'amortissements d'incorporels reconnus à la juste valeur dans le cadre des acquisitions ; 0,4 million d'euros de coûts de restructuration. Seuls les coûts de restructuration de 0,4 millions d'euros ont eu ou auront un impact sur la trésorerie, les autres éléments pour 4,2 millions d'euros n'ont pas d'impact sur la trésorerie. Les provisions pour pertes de valeur d'incorporels de R&D ont généré un produit de crédit d'impôt recherche dont la reconnaissance en résultat devait être constatée au moment de l'amortissement de la R&D qui l'avait généré, par convention ce produit de 0,2 million d'euros n'a pas été ajusté. Un ajustement d'impôt théorique est calculé sur les ajustements du résultat opérationnel, afin de déterminer un résultat net ajusté. Par convention, cet impôt est calculé pour les ajustements portant sur des éléments théoriquement fiscalisables au taux en vigueur chez la société mère.

Exercice 2016

(en milliers d'euros) Compte de résultat consolidé 2016 Contributions des filiales en cours d'arrêt en 2018 (1) Autres ajustements (2) Compte de résultat ajusté 2016 a b c d=a-b-c Chiffre d'affaires 112 488 9 055 - 103 433 Résultat opérationnel courant 9 342 (476) - 9 818 Éléments non courants du résultat opérationnel 3 170 (135) 3 305 - Résultat opérationnel 12 512 (611) 3 305 9 818 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (135) (27) - (108) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 11 2 - 9 Coût de l'endettement financier net (A) (124) (25) - (99) Autres produits financiers (B) 277 38 - 239 Autres charges financières (C) (131) (70) - (61) Charges et produits financiers (D = A + B + C) 22 (57) - 79 Impôt sur le résultat (2 036) (8) 252 (2 280) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (1) - - (1) Résultat NET 10 497 (675) 3 557 7 616

(1) La contribution des entités dont le Groupe prépare la cession ou la fermeture en 2018 est déduite des comptes consolidés.

(2) Les autres ajustements concernent notamment : un produit relatif à l'écart d'acquisition négatif constaté au titre de l'acquisition d'ELTA pour 4,1 millions d'euros ; 0,6 million d'euros d'amortissements d'incorporels reconnus à la juste valeur dans le cadre des acquisitions ; 0,2 million d'euros de coûts de restructuration. Seuls les coûts de restructuration de 0,2 million d'euros ont eu ou auront un impact sur la trésorerie, les autres éléments pour 2,5 millions d'euros n'ont pas d'impact sur la trésorerie. L'écart d'acquisition négatif n'a pas d'impact en termes d'impôt. Un ajustement d'impôt théorique est calculé sur les ajustements du résultat opérationnel, afin de déterminer un résultat net ajusté. Par convention, cet impôt est calculé pour les ajustements portant sur des éléments théoriquement fiscalisables au taux en vigueur chez la société mère.

Annexe 2 : retraitement des comptes antérieurement publiés

Les comptes au 31 décembre 2016 ont été modifiés en raison de la finalisation des travaux d'évaluations à la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels acquis des sociétés ELTA et BE MAURIC. En effet, la norme IFRS 3R prévoit que l'évaluation à la juste valeur des actifs et passifs acquis doit faire l'objet de modifications rétrospectives, comme si les modifications avaient été apportées dès la date d'entrée dans le périmètre.

Les modifications apportées portent sur le calcul des indemnités de fin de carrière (impact brut de + 42 milliers d'euros) ; sur la valorisation d'un engagement de rachat des minoritaires en « Autres passifs financiers » pour 807 milliers d'euros ; la correction à la baisse de la valeur des actifs incorporels de R&D pour 2 186 milliers d'euros ; des compléments de provisions pour pénalités de retard et pour perte à terminaison pour 329 milliers d'euros et la correction des produits différés relatif au crédit d'impôt recherche pour -169 milliers d'euros.

L'impact des modifications apportées sur les états financiers sont décrites dans les tableaux suivants :

(en milliers d'euros) 31/12/2016

publié Ajustements 31/12/2016

retraité Chiffre d'affaires 112 488 - 112 488 Résultat opérationnel courant 9 342 - 9 342 Éléments non courants du résultat opérationnel 4 679 (1 509) 3 170 Résultat opérationnel 14 021 (1 509) 12 512 Charges et produits financiers 22 - 22 Impôt sur le résultat - - - Quote-part dans les résultats des entreprises associées - - - Résultat net 12 006 (1 509) 10 497 Résultat attribuable aux actionnaires de la mère 12 046 (1 509) 10 537 Résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (40) - (40)

(en milliers d'euros) 31/12/2016

publié Ajustements 31/12/2016

retraité Actifs non courants 57 081 (1 317) 55 764 Écarts d'acquisition 17 965 17 17 982 Autres immobilisations incorporelles 24 852 (2 186) 22 666 Immobilisations corporelles 11 398 - 11 398 Participations dans les entreprises associées 6 - 6 Autres actifs financiers 1 492 1 492 Actifs d'impôt différé 1 366 852 2 219 Actifs courants 146 745 - 146 745 Totaux de l'actif 203 826 (1 317) 202 509

(en milliers d'euros) 31/12/2016 publié Ajustements 31/12/2016 retraité Capitaux propres (part du Groupe) 79 706 (2 316) 77 390 Intérêts Minoritaires 299 (11) 288 Passifs non courants 11 805 850 12 654 Provisions long terme 5 315 42 5 357 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 5 560 - 5 560 Instruments financiers et dérivés - 807 807 Passifs d'impôts différés 431 - 431 Avances conditionnées 500 - 500 Passifs courants 112 016 161 112 176 Provisions court terme 3 933 329 4 262 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 10 086 - 10 086 Dettes fournisseurs d'exploitation 22 476 - 22 476 Autres passifs courants 75 522 (169) 75 353 Passifs d'impôt exigible ­- - - Passifs destinés à la vente - - - Totaux du passif 203 826 (1 317) 202 509

