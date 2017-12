ECA : Oddo BHF abaisse sa cible, mais reste à l'achat

27/12/2017 | 10:49

Oddo BHF revient sur le dossier ECA Group, filiale du groupe Gorgé spécialisée dans les systèmes robotiques en milieu contraint, après le lancement d'un 'warning' la semaine passée. Les analystes restent d'avis d'acheter le titre, mais ont réduit leur objectif de 17,8% à 23 euros, contre 28 euros auparavant.



Le 22 décembre, ECA a repris son objectif de CA 2017 de 120 millions d'euros en raison de moindres entrées de commandes, au profit d'une estimation allant de 105 à 110 millions. La rentabilité opérationnelle de 2017 s'inscrira 'en retrait sensible'.



Mais Oddo BHF se veut rassurant : ECA n'a pas subi d'annulations de commandes, mais 'un certain attentisme' qui devrait décaler des contrats significatifs 'qui devraient cependant être (concrétisés) d'ici quelques semaines.' La note souligne aussi que la révision en baisse du CA annuel est 'assez limitée'.



La rentabilité sera en revanche davantage pénalisée par 'un effet ciseaux', ECA s'étant dimensionné en 2016 pour un CA plus important en 2017. Mais des économies ont été mises en place et des cessions sont en cours. Les dépenses opérationnelles reviendront donc 'à des niveaux plus normatifs' en 2018. Tout en réduisant ses prévisions, Oddo BHF reste donc confiant pour ECA en vue 'd'un meilleur momentum sur 2018'.









