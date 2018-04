Econocom Group : Assemblée générale ordinaire annuelle et assemblée générale extraordinaire et spéciale

INFORMATION REGLEMENTEE

13 avril 2018

Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire

et d'une Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale

pour le 15 mai 2018

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle d'Econocom Group se tiendra le 15 mai 2018 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale qui suivra l'Assemblée Générale Ordinaire le 15 mai 2018 de procéder à un remboursement de prime d'émission assimilée à du capital libéré. Ce remboursement représentera un montant de 0,12 euro par action, en progression de 20% par rapport à 2016 et de 37% sur deux ans. Conformément à l'article 613 du Code des sociétés, le détachement du coupon donnant droit au remboursement interviendra à l'issue d'une période de deux mois suivant la publication de la décision de l'assemblée générale aux annexes du Moniteur belge. Les dates exactes de détachement et de mise en paiement du coupon seront précisées dans un prochain communiqué. Econocom Group anticipe que le paiement du remboursement de prime d'émission interviendra durant les premiers jours du mois d'août 2018.

Enfin, il est proposé à l'Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale d'approuver, conformément à l'article 556 du Code des sociétés, les clauses de changement de contrôle figurant dans les Termes et Conditions des obligations OCEANE émises le 6 mars dernier pour un montant principal total de 199.999.999,50 euros, venant à échéance le 6 mars 2023.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale sont disponibles sur le site internet d'Econocom Group (https://finance.econocom.com) ou sur simple demande à l'adresse suivante : Chaussée de Louvain 510/B80, 1930 Zaventem, Belgique.

À propos d'Econocom

Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec 10 700 collaborateurs dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, Econocom dispose de l'ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de société européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l'action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.

Pour plus d'informations : www.econocom.com

