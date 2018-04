Econocom : ASP Serveur équipe les datacenters d'Unibail-Rodamco en technologie Nutanix

Puteaux, le 29 mars 2018 - ASP Serveur, le bras armé du groupe Econocom pour le Cloud et les solutions hyper-convergentes, a été retenu par Unibail-Rodamco - la première société immobilière commerciale cotée en Europe spécialisée dans les centres commerciaux - pour intégrer la technologie hyperconvergente Nutanix à leurs datacenters.

Unibail-Rodamco gère un large parc de serveurs d'environ 500 machines et plus de 130 TO de stockage répartis sur deux datacenters en région parisienne. L'entreprise a choisi ASP Serveur, l'un des principaux distributeurs et intégrateurs Nutanix pour la France (avec une gestion quotidienne d'un parc de plus de 100 nodes disposant de cette technologie), pour la vente et l'intégration de la plateforme.

La phase de migration a débuté après une intégration de seulement 16 jours et la plateforme est aujourd'hui en production. Les tests de performances vont au-delà des espérances puisque l'on atteint 1 million d'IOPS sur la plateforme.

« Nous avons qualifié Nutanix dès 2013 et avons d'ailleurs choisi d'en équiper nos propres datacenters en France, en Belgique et au Luxembourg. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de ce choix et nos équipes ont bénéficié de plusieurs années pour obtenir toutes les certifications, ainsi que l'expérience nécessaire pour faire de nous des experts dans ce domaine. » déclare Sébastien Enderlé, PDG d'ASP Serveur, groupe Econocom. Il poursuit « Le 3 en 1 de la technologie d'hyperconvergence permet aux DSI de mieux gérer leurs infrastructures grâce à des appliances concentrant les ressources de calcul, de stockage et réseau. C'est parce que nous partageons les mêmes besoins quotidiens que nos clients que nous sommes capables de les conseiller et de les accompagner aussi efficacement. »

« Dans le cadre du renouvellement de nos infrastructures Datacenter, nous souhaitions une solution performante, réduire la complexité (plateforme unique, simplifier les tâches d'administration, évolutivité), augmenter notre niveau de disponibilité tout en nous préparant au Cloud brokering. Après avoir étudié le marché nous nous sommes orientés vers les solutions Hyper-Convergentes. Notre choix s'est porté sur la solution « Nutanix Enterprise Cloud Platform » qui était celle répondant le mieux à nos besoins. Nous avons travaillé avec ASP Serveur depuis la phase de dimensionnement jusqu'à l'intégration. Grâce à leur expertise, la plateforme est maintenant pleinement opérationnelle et nous avons commencé à migrer nos workloads », déclare Romain Grigné, Unibail-Rodamco Head of Networks.