Puteaux, le 28 mars 2018 - La réalité mixte, qui donne la possibilité d'interagir avec des objets virtuels dans un monde réel, ouvre la voie à de nouveaux usages au service de la transformation digitale des entreprises. Pour les accompagner au mieux, Econocom, distributeur de l'ordinateur holographique autonome Microsoft HoloLens, lance l'offre « Mixed reality as a service ». Unique sur le marché européen, cette offre clés en main combine la technologie haut de gamme HoloLens, les services associés, les applicatifs dédiés ainsi que le financement.

Après l'annonce de son partenariat avec Microsoft pour la diffusion de HoloLens en Europe, Econocom propose aujourd'hui une offre en mode redevance, en phase avec les attentes économiques de ses clients, qui leur apporte la flexibilité et la souplesse indispensables à la réussite de leurs projets de transformation digitale.

Avec « Mixed reality as a service », Econocom réunit, dans un seul abonnement, le matériel, les applicatifs dédiés et des services adaptés à cette technologie haut de gamme. L'offre permet de faire face à l'imprévu avec, par exemple, une garantie casse et remplacement du matériel à J+ 1 mais aussi de lutter contre l'obsolescence chronique du matériel numérique grâce à une mise à jour technologique.

« Le partenariat entre Microsoft et Econocom a pour objectif d'aider nos clients à accélérer leur transformation numérique », explique Paul Corriveau, Directeur Monde du Marketing Réseau & Partenaires pour HoloLens chez Microsoft. « En proposant de la réalité mixte « as a Service », Econocom se positionne parmi les leaders du marché et réaffirme sa volonté de rendre accessible la réalité mixte et les technologies 3D aux entreprises qui souhaitent améliorer leur productivité et leur manière de travailler », conclut-il.

Econocom offre aujourd'hui le plus large catalogue d'applications du marché grâce à son alliance avec 13 partenaires européens de pointe (studios de développement ou sociétés d'intégration, start-ups…). Parmi eux, Assoria, Conseil 3D, Diota, HoloForge Interactive, Immersion, Nomadeec, Pearson, Plain concept s, Synergiz, Taqtile, Theoris et VISR…. interviennent par exemple dans les domaines de la maintenance assistée, la recherche et l'éducation, la modélisation via hologrammes ou encore la révolution de l'expérience client en magasin. Tous contribuent activement au déploiement des usages de la réalité mixte en entreprises que ce soit dans l'industrie, le retail, la santé ou l'éducation.

« Nous avons réussi à fédérer autour du partenariat HoloLens une communauté d'entreprises, leader dans leur segment et acteurs de la démocratisation de la réalité mixte en entreprise. C'est désormais une technologie et des solutions accessibles qui s'ouvrent à toutes les entreprises », précise Marc Bringuier Strategic & International partnership manager d'Econocom