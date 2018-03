Econocom : annonce la nomination d’Isabelle Saffar comme Directrice Générale d'Aragon-eRH

Puteaux, le 12 mars 2018 - Isabelle Saffar rejoint le groupe Econocom en tant que Directrice Générale d'Aragon-eRH. Son objectif est d'accélérer la croissance de l'éditeur en France et à l'international pour l'élever au rang de challenger européen des SIRH.

Avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience, Isabelle Saffar a une excellente connaissance du domaine de l'édition de logiciel. Après avoir fondé CEGAPE - éditeur SIRH et cabinet de conseil devenu leader français sur le secteur public - en 1996, Isabelle Saffar a été Directrice chez Sopra Steria au sein des divisions Software, Intégration Conseil en SI de 2012 à 2016 puis a rejoint la division IT de Cegos.

« Après ces multiples expériences, mon souhait était de revenir à mes premières amours professionnelles - le monde du SIRH - et Aragon-eRH y répond pleinement ! Je suis ravie de rejoindre cette belle équipe pour, ensemble, écrire une nouvelle page » s'enthousiasme Isabelle Saffar, qui possède une solide expérience dans le pilotage d'entreprise, le business development, le marketing et le management de talents. Autant d'atouts et de compétences liés à la vision globale d'Aragon-eRH.

Aragon-eRH est le SIRH « simple et global » en SAAS (logiciel en ligne) multi-devices qui permet aux RH, Managers et Collaborateurs d'accéder à leurs espaces dédiés. Aragon-eRH est le seul SIRH du marché à proposer un portail unique pour la gestion des talents, l'administration du personnel, la gestion des temps et de la planification ; et ce tant au niveau local qu'international. « Automatiser les processus reste en tête des enjeux pour 67 % des décideurs RH selon une étude Markess. Leurs attentes portent sur la nécessité d'avoir une vision d'ensemble et partagée du dossier collaborateur tout au long de son parcours, mais également sur la manière de valoriser les données RH. Nous devons les aider à passer du descriptif au prédictif » analyse Isabelle Saffar.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle à la tête d'Aragon-eRH, au sein de la Galaxie Econocom. Sa passion pour les Ressources Humaines, ses succès entrepreneuriaux et sa compréhension des besoins de nos clients en font la personne idéale pour accélérer la croissance d'Aragon-eRH en Europe » déclare Thibault Dewavrin, Directeur Général SaaS d'Econocom. « Avec son aide, nous allons poursuivre notre lancée en 2018 pour qu'Aragon-eRH devienne le challenger des SIRH en Europe et développe ses positions auprès des ETI et grandes entreprises ». Déjà présent à l'international à travers Econocom, Aragon-eRH prévoit l'ouverture de filiales en Europe.

Fort d'une croissance de 300 % en deux ans et deux fois nominé par Gartner en 2013 en tant que « Cool Vendor » et en 2017 en tant qu' « Editeur Français » grâce à sa technologie simple et globale, Aragon-eRH a déjà séduit des entreprises comme la Société Générale, Total, Indigo, ArcelorMittal, le Zoo de Beauval ou encore Audencia Business School.