Econocom : lance son offre Big Data pour amplifier la performance économique et opérationnelle des solutions digitales en entreprise

Puteaux, le 17 mai 2018 - Econocom, acteur engagé de la transformation digitale des entreprises, présente aujourd'hui sa nouvelle offre MarS, (« Master all Resources ») qui fournit aux décideurs les solutions pour mesurer, piloter et améliorer la performance des solutions digitales déployées auprès des collaborateurs de leur entreprise.

Aujourd'hui, les collaborateurs en entreprise sont de plus en plus exigeants : ils veulent travailler avec des outils dont la qualité et l'utilité sont similaires à ce qu'ils vivent dans la sphère privée. Les outils et équipements digitaux proposés par les directions générales doivent être sans faille et adaptés à chaque collaborateur, qu'il soit nomade, sédentaire, digital user confirmé ou novice. Quelle que soit la stratégie et les moyens employés, ce sont finalement eux qui décident de s'approprier ou non une solution.

Selon Robert Bouchard, CEO d'Econocom, « aujourd'hui, la satisfaction et l'adhésion des utilisateurs aux outils digitaux sont la clé de la performance pour les entreprises. Il est donc primordial de comprendre les usages réels des collaborateurs dans leurs environnements de travail, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils n'aiment pas, afin d'éviter le « gaspillage digital » des projets peu ou mal utilisés et prendre les bonnes décisions d'investissements ».

MarS est la nouvelle solution d'Econocom qui permet d'analyser les usages digitaux des collaborateurs dans le but de leur allouer les bonnes ressources (assets, applications, objets connectés) répondant exactement à leur besoin au meilleur coût.

Fondée sur une architecture Big Data certifiée et sécurisée, MarS permet d'exploiter et d'analyser de manière intelligente l'ensemble des données issues de la vie des ressources utilisées par les utilisateurs finaux dans l'entreprise. Elle s'appuie sur les savoir-faire du groupe dans le déploiement des solutions et sur son expertise financière. MarS sera ainsi proposée en abonnement ou dans une solution de paiement à l'usage, facturée au device ou à l'utilisateur chez le client.

Martine Bayens, Directrice Executive du groupe Econocom explique : « Notre solution MarS fournit aux décideurs des analyses et des tableaux de bords intégrant des indicateurs d'optimisation de la performance, qu'elle soit opérationnelle, économique ou technologique. Grâce à l'expertise d'Econocom, cette solution inclut une démarche de conseil et d'accompagnement pour aider les entreprises à tirer parti du plein potentiel du digital ».

Pour construire cette solution, Econocom s'est entouré de partenaires innovants et reconnus dans leurs secteurs d'activité, pour garantir à ses clients une solution agile et solide qui intègre les meilleures réponses du marché :