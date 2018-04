Econocom : prend une participation majoritaire dans Altabox

24/04/2018 | 11:33

Econocom a annoncé ce mardi la prise d'une participation majoritaire de 60% dans la société espagnole Altabox.



Cette opération, qui participe directement du nouveau plan stratégique 'e for excellence' et de la politique d'acquisitions ciblées d'Econocom pour poursuivre sa montée en valeur, vient enrichir les savoir-faire déjà très développés du groupe en transformation digitale et en conception de l'expérience client en point de vente.



Basée à Gijón et à Madrid, Altabox est une entreprise leader en Espagne dans le développement de stratégies marketing omnicanal en points de vente. Elle compte plus de 50 collaborateurs et a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros.



Son offre comprend la conception et le déploiement de solutions d'affichage dynamique, de marketing sensoriel et auditif, et d'analyse de trafic et de données.





