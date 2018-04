Econocom : renforce son offre Retail avec l'acquisition majoritaire d'Altabox, leader Espagnol du développement de stratégies marketing omnicanal

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique « e for excellence » et de sa politique d'acquisitions ciblées pour poursuivre sa montée en valeur, Econocom annonce la prise de participation majoritaire (60 %) dans le capital d'Altabox S.A. en Espagne. Cette acquisition vient enrichir les savoir-faire déjà très développés du groupe en transformation digitale et en conception de l'expérience client en point de vente.

Basée à Gijón et à Madrid, Altabox est une entreprise leader en Espagne dans le développement de stratégies marketing omnicanal en points de vente. Elle compte plus de 50 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de

9 millions d'euros en 2017. Israel Garcia, Directeur Général et fondateur associé de la société, conserve la Direction Générale et son statut d'actionnaire clé.

L'offre d'Atabox comprend la conception et le déploiement de solutions d'affichage dynamique, de marketing sensoriel et auditif et d'analyse de trafic et de données. Ces solutions permettent une accélération des ventes et un renouveau de l'expérience client.

Cette acquisition offre de nombreuses possibilités de synergies avec les activités existantes d'Econocom. Le groupe dispose désormais d'une gamme complète de solutions digitales de pointe pour les points de vente qui s'associent à ses offres innovantes de financement (abonnements, pay per use…) et de distribution. Altabox complète également les activités de certains Satellites de sa Galaxie comme Gigigo, acteur majeur du marketing digital, ou d'Econocom Caverin, spécialiste des produits et services audiovisuels B2B en Espagne.

Israel Garcia, PDG d'Altabox, déclare « Je me réjouis de ce rapprochement avec Econocom.Il nous apportera la force et les ressources financières nécessaires pour continuer à créer avec succès de nouvelles expériences inoubliables pour le consommateur final. Cela nous permettra de renforcer notre position d'acteur de référence sur le marché espagnol dans le développement de solutions numériques sur le point de vente ; Solutions que nous souhaitons basées sur la recherche constante de l'excellence et de l'innovation. La combinaison des savoir-faire d'Econocom Caverin, pour sa plateforme logistique, de Gigigo, pour son expérience dans le développement de contenu, et d'Econocom pour sa capacité à combiner expertises technologiques et financières aidera nos clients dans l'exécution accélérée de leurs projets. »

Angel Benguigui, Country Manager d'Econocom en Espagne, complète « L'investissement majoritaire dans Altabox s'intègre parfaitement dans la stratégie de montée en valeur que nous mettons en œuvre pour nos clients. Ses activités viennent compléter efficacement celles d'Econocom et de ses Satellites espagnols avec un objectif principal : assembler les meilleures compétences et expériences pour accompagner nos clients plus efficacement dans leurs projets de mobilité, de digital signage et de transformation des points de vente. »