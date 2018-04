ECOSLOPS : a amélioré ses résultats en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ecoslops a réduit sa perte nette sur 2017, passée de -3,4 à -1,35 million d'euros. Sa perte d'Ebitda s'est également résorbée, passant de -2,9 millions à -300 000 euros. Enfin, le chiffre d'affaires annuel d'Ecoslops a bondi de 45% à 6,1 millions. La production s'élève à plus de 22 000 tonnes contre 17 000 en 2016 (+30%). Le taux de transformation des résidus en produits commerciaux reste supérieur à 98%.Ecoslops a engagé des efforts importants pour diversifier ses sources d'approvisionnement tant par géographie que par nature (maritime mais aussi terrestres, haut point d'éclair comme bas point d'éclair) afin d'atteindre le niveau de 30 000 tonnes par an.Concernant 2018, Ecoslops indique que le premier trimestre a été consacré à des améliorations sur le site (P2R) de Sinès afin d'être capable de produire davantage à partir de résidus à bas point d'éclair (d'origine terrestre, de plus en plus nombreux), avec un redémarrage début avril. Ces améliorations vont permettre d'optimiser les condi- tions de marche de Sinès dès 2018 (première importation en provenance de Méditerranée en bas point d'éclair pour près de 5 000 tonnes cet été) ainsi que celles futures de Marseille dont près de 50% de la charge sera constituée de bas point d'éclair.Ecoslops souhaite se positionner par anticipation sur cette nouvelle source de résidus (résidus de stockage, logistique terrestre, contaminas de pipeline, ...) en plus des résidus d'origine maritime classiques. L'objectif de production est de 25 000 tonnes est rendu possible par la diversification croissante des sources de slops, tant par origine géographique (Europe du Nord, Méditerranée) que par nature (maritimes, terrestres, haut point d'éclair comme bas point d'éclair).Enfin, la construction de l'unité de Marseille et les projets d'Anvers et du Canal de Suez sont les priorités du développement pour cette année, de même que la validation industrielle du mini-P2R avant de considérer des premières ventes en 2019.