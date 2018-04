RÉSULTATS ANNUELS 2017 ECOSLOPS : FORTE PROGRESSION DES VENTES ET RENTABILITÉ NETTE POSITIVE SUR SINES...

RÉSULTATS ANNUELS 2017 ECOSLOPS :

FORTE PROGRESSION DES VENTES ET RENTABILITÉ NETTE POSITIVE SUR LA PREMIÈRE UNITÉ DE SINÈS DES 2017. SOLIDE POSITION DE TRESORERIE.

Paris le 3 avril 2018- Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2017, arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 3 avril 2018.

Vincent Favier, Président Directeur Général d'Ecoslops, déclare :

« L'unité de Sinès a généré un CA de 6,1 M€ en croissance de +40% (dont +80% sur les produits raffinés), ce qui a permis de dégager 1,4M€ d'EBITDA, un résultat net positif et un cash-flow proche de 1M€ au niveau de la filiale portugaise. Ces résultats opérationnels sont de très bon augure car ce n'est que la deuxième année d'exploitation. Les contrats commerciaux sont tous en place, notamment avec SOPREMA et GALP.

Les ressources centrales (développement des nouveaux projets, ingénierie et gestion de projets en propre, développement du Mini P2R) ont été optimisées malgré le volume d'affaires en hausse, ce qui permet en consolidé d'atteindre un EBITDA au quasi-équilibre (-330 k€) et démontre qu'avec deux unités en opération (Sinès puis Marseille), le groupe Ecoslops peut dégager une rentabilité positive. La perte nette s'élève à 1,35 M€ soit une très forte réduction comparée à 2016 (-3,4M€).

2017 a été l'année du dépôt de permis de construire et d'exploiter pour notre deuxième unité à Marseille avec TOTAL. Le projet avance conformément à nos plans tant du point de vue timing que budget. Les études de détail ont été lancées et les premiers achats d'équipements sont en cours pour un démarrage de la construction mi- 2018 et une ouverture prévue début 2019. Fin 2017, plus de 65% de la charge de cette unité (20.000 T sur un total de 30.000 T) est d'ores et déjà contractée sur 7 ans avec des fournisseurs locaux, tous issus de la zone PACA.

Le projet d'Anvers est le suivant, et se poursuit avec ATPC, en décalage de phase de 12 mois par rapport à celui de Marseille. Le plan d'implantation est en grande partie finalisé et le dépôt des permis de construire et d'exploiter est visé pour le second semestre. La capacité sera de 60.000 T étant donné le marché de la zone ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers).

Les trois premières usines permettront de réaliser environ 40M€ de CA consolidé et d'autofinancer les projets suivants (Canal de Suez, Mini P2R, ...) dans les conditions de marché actuelles.

La situation financière est solide avec 8,3 M€ de disponibilités à fin 2017 et la confiance renouvelée des actionnaires d'Ecoslops. »

Compte de résultat 2017 en m€ 2017 2016 Var. Chiffre d'affaires 6,1 4,2 +1,9 Autres produits 0,4 0,2 +0,2 Marge brute 5,6 3,1 +2,5 Charges d'exploitation -6,0 -6,0 +0,0 (hors amortissements) dont France -2,1 -1,8 -0,3 dont Sinès -3,9 -4,2 +0,3 EBITDA -0,3 -2,9 +2,6 Amortissements -1,3 -1,1 -0,2 Résultat d'exploitation -1,6 -4,0 +2,4 Résultat financier -0,1 -0,3 +0,2 Impôts 0,4 0,9 -0,5 Résultat net -1,35 -3,4 +2,1

Des revenus en forte progression, +80% pour les produits raffinés

Le chiffre d'affaires de la filiale portugaise s'élève à 6,1 M€ en 2017 contre 4,2 M€ en 2016 (+40%). Cette hausse s'explique par une progression des ventes de produits raffinés de +80% et une stabilité de celle de la sous-concession. L'activité Raffinage pèse dorénavant 65% de l'activité générale de Sinès contre 50% l'an dernier.

La production s'élève à plus de 22.000 tonnes contre 17.000 en 2016 (+30%). Le taux de transformation des résidus en produits commerciaux reste supérieur à 98%. Ecoslops a engagé des efforts importants pour diversifier ses sources d'approvisionnement tant par géographie que par nature (maritime mais aussi terrestres, haut point d'éclair comme bas point d'éclair) afin d'atteindre le niveau de 30.000 tonnes par an

Comme annoncé précédemment, Ecoslops dispose maintenant d'un portefeuille de clients de grande réputation (GALP, SOPREMA, EDP...) qui couvre l'ensemble de sa production. GALP a procédé à 5 achats de lots de distillats courant 2017 par le biais du pipeline mis en place entre nos installations et les leurs, ce qui en fait notre premier client sur l'année.

Des charges d'exploitation stables

La société a poursuivi ses efforts de rationalisation des coûts alors même que son activité progressait fortement. Les efforts ont porté notamment sur l'automatisation de certaines tâches, l'optimisation des achats et la plus grande polyvalence de tous les personnels. Ces efforts tant au Portugal qu'en France ont permis de stabiliser les charges d'exploitation dans un contexte d'activité générale en forte hausse.

La forte hausse de l'activité combinée à une stabilité des charges permet ainsi de générer un EBITDA proche de l'équilibre (-0,3 M€) en très forte amélioration par rapport à 2016 (-2,9 M€).

La perte nette s'élève à -1,35 M€ comparée à -3,4 M€ en 2016.

Autres éléments marquants de 2017

En 2017, Ecoslops a aussi initié l'activité « Mini-P2R » (adaptation de notre technologie de Sinès, le P2R, pour les ports de plus petites tailles). Un prototype sera construit au premier semestre 2018 avant une première unité à l'échelle 1 (taille d'un container) en fin d'année. Des contacts commerciaux sont d'ores et déjà en cours pour la vente/location de ce type de modules. Cette activité est très complémentaire de celle du P2R (cycle de vente plus court, peu de capitaux engagés, crédibilité technique, revenus récurrents, ...) et Ecoslops dispose là encore d'une position de leader sur un marché mondial n'offrant aucune solution aux problèmes des slops dans les ports insulaires ou de taille uniquement régionale.

Ecoslops a aussi annoncé récemment avoir signé un accord prévoyant la réalisation d'une étude de faisabilité détaillée avec le Canal de Suez et le Gouvernement Français.

Bilan au 31 décembre 2017 2017 2016 Var. Actif (en m€) Actif immobilisé 17,5 18,3 -0,8 Impôts différés actifs 2,0 1,8 +0,2 Actif immobilisé net 19,5 20,1 -0,6 Matières premières 0,5 0,4 +0,1 Clients et comptes rattachés 0,9 0,9 - Disponibilités 8,3 4,3 +4,0 Autres 1,5 1,3 +0,2 Actif circulant net 11,2 6,9 +4,3 Total Actif 30,7 27,0 +3,7 Passif (en m€) Capital, réserve, primes 22,8 15,7 +7,1 Résultat -1,4 -3,4 +2,0 Capitaux propres 21,4 12,3 +9,1 Avances conditionnées 5,4 5,5 -0,1 Emprunts obligataire convertible 5,5 -5,5 Emprunts et dettes financières 1,8 1,6 +0,2 Fournisseurs et dettes fiscales 1,5 1,8 -0,3 Autres 0,6 0,3 +0,3 Dettes d'exploitation 3,9 9,2 -5,3 Total Passif 30,7 27,0 +3,7

Situation financière

Fin décembre 2017, ECOSLOPS dispose de 8,3 M€ de trésorerie grâce aux produits de l'augmentation de capital (4,8 M€ net des frais) et la génération de cash- flow opérationnel de Sinès. Les ORNANE émises en février 2016 (5,5 M€) ont toutes été converties en actions en 2017 permettant de renforcer le bilan de la société. La dette brute s'élève à 1,8 M€, hors subvention en partie remboursable de IAPMEI. Les capitaux propres sont supérieurs à 20 M€, reflet de la confiance des actionnaires depuis la création et l'introduction en bourse.

Perspectives et événements postérieurs

Le premier trimestre a été consacré à des améliorations sur le P2R de Sinès afin d'être capable de produire davantage à partir de résidus à bas point d'éclair (d'origine terrestre, de plus en plus nombreux), avec un redémarrage début avril. Ces améliorations vont permettre d'optimiser les conditions de marche de Sines dès 2018 (première importation en provenance de Méditerranée en bas point d'éclair pour près de 5.000t cet été) ainsi que celles futures de Marseille dont près de 50% de la charge sera constituée de bas point d'éclair. ECOSLOPS souhaite se positionner par anticipation sur cette nouvelle source de résidus (résidus de stockage, logistique terrestre, contaminas de pipeline, ...) en plus des résidus d'origine maritime classiques.

L'objectif de production est de 25.000t est rendu possible par la diversification croissante des sources de slops, tant par origine géographique (Europe du Nord, Méditerranée) que par nature (maritimes, terrestres, haut point d'éclair comme bas point d'éclair).

La construction de l'unité de Marseille et les projets d'Anvers et du Canal de Suez sont les priorités du développement pour cette année, de même que la validation industrielle du Mini-P2R avant de considérer des premières ventes en 2019.

Agenda financier 2018

Jeudi 14 juin 2018 : Assemblée générale des actionnaires

Fin septembre 2018 : Résultats du 1er semestre 2017

A propos d'Ecoslops :

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris - Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Acteur de l'économie circulaire, Ecoslops a développé et met en oeuvre une technologie innovante permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers issus du transport maritime. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et écologique.

