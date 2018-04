EDENRED : Capital Partners investit dans Candex

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred, via sa structure de venture capital, Edenred Capital Partners, a pris une participation dans la start-up américaine Candex, spécialisée dans le suivi et le paiement des fournisseurs, dans le cadre d’une levée de fonds totale de 3,5 millions de dollars. Cet investissement vise à financer le développement de Candex et à enrichir sa solution. Il permet également à Edenred d’explorer l’écosystème entrepreneurial dans le domaine du paiement inter-entreprises, en ligne avec sa stratégie d’open innovation.Candex est la onzième entreprise soutenue par Edenred Capital Partners, après notamment Andjaro, Beamery, LCCC (La Compagnie des Cartes Carburant), ProwebCE et Zenchef.