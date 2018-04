EDENRED : signe un début d'exercice plus dynamique que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred gagne 1,26% à 28,90 euros, après être monté jusqu’à 29,41 euros signant un nouveau record pour cette année. Le titre du spécialiste des services prépayés pour les salariés est recherché après la publication d’un chiffre d’affaires du premier trimestre supérieur aux attentes. Renommé « revenu d’exploitation total », il a progressé de 1,3% à 332 millions d’euros. Le consensus prévoyait 327 millions d’euros de chiffre d’affaires. Retraitée d’effets de change défavorables importants (-11,9 points de croissance), la croissance organique d’Edenred est ressortie à 12,1%.?Le "revenu d'exploitation total" d'Edenred se divise entre un chiffre d'affaires financier, de seulement 13 millions d'euros (-18,5% en organique), et un chiffre d'affaires opérationnel. Ce dernier est, de loin, le principal contributeur aux revenus du groupe et son principal indicateur d'activité. Il a augmenté de 13,8% au premier trimestre à 319 millions d'euros. Là encore, la surperformance est de mise : le consensus était de 310 millions d'euros, en croissance organique de 8,9%. De surcroît, Edenred a largement dépassé sa cible de croissance organique annuelle de plus de 7% pour son chiffre d'affaires opérationnel.??"Le premier trimestre est marqué par une très forte croissance du chiffre d'affaires opérationnel dans tous les métiers du groupe et sur tous les marchés", salue UBS. L'analyste, qui maintient sa recommandation Neutre sur Edenred, souligne que ces chiffres suggèrent de solides tendances sous-jacentes même si la faiblesse des revenus financiers pourrait se faire sentir au niveau de la marge. Ils offrent en effet une marge de 100% contre 30% pour les revenus opérationnels.??"Edenred continue à accroitre sa pénétration du marché des PME et lance de nouvelles offres basées sur la digitalisation, notamment avec des sites de e-commerce", apprécie de son côté Marco Bruzzo, directeur général délégué de Mirabaud AM.En termes géographiques, Edenred a bénéficié d'un solide marché français (+8,6% de croissance organique), notamment pour son activité Avantages aux salariés (Ticket Restaurant, ProwebCE). Ailleurs en Europe, le temps est également au beau fixe pour le groupe français dans un contexte macroéconomique porteur. Enfin, au Brésil, où Edenred réalise 40% de son bénéfice opérationnel, l'activité Avantages aux salariés poursuit son redressement comme promis. Le chiffre d'affaires opérationnel du groupe y a progressé de 4,7% au premier trimestre.??Suite à ce début d'exercice satisfaisant, Edenred a confirmé ses objectifs annuels à moyen terme, à savoir une croissance organique de son chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 7%, une croissance organique de l'Ebit opérationnel supérieure à 9%. Pour Marco Bruzzo, de Mirabaud AM, " ces prévisions sont plutôt conservatrices. Le consensus prévoit 8,8% de croissance organique du chiffre d'affaires et 12,2% de progression de l'Ebit opérationnel ".