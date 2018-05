Edenred : Assemblée générale mixte des actionnaires du 3 mai 2018

Communiqué de presse 4 mai 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 3 MAI 2018

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Edenred, leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, s'est tenue hier à Paris, sous la présidence de Bertrand Dumazy, Président-directeur général, et en présence de plus de 150 actionnaires.

Durant l'Assemblée générale du Groupe, Bertrand Dumazy est revenu sur la capacité d'Edenred à générer de la croissance profitable et durable en accompagnant les transformations de la société et les nouveaux usages du monde du travail, ainsi qu'à la partager avec l'ensemble de ses parties prenantes. Ces sujets font par ailleurs l'objet du premier rapport intégré du Groupe, disponible dès aujourd'hui sur le site internet www.edenred.com.

Après un point d'étape sur les résultats du plan stratégique Fast Forward, tels que le rééquilibrage du portefeuille d'activités ou encore l'accélération de la transformation d'Edenred en un groupe digital native, pionnier dans le paiement mobile et intégré, Bertrand Dumazy et Patrick Bataillard, Directeur général Finances, ont rappelé les résultats financiers records de l'année 2017. Ils ont notamment souligné la croissance significative de l'EBIT1, en hausse de 18% pour atteindre 437 millions d'euros, et l'augmentation de 37% du résultat net à 247 millions d'euros permettant la distribution d'un dividende de 0,85€, en augmentation de 37%. Bertrand Dumazy et Patrick Bataillard sont aussi revenus sur la forte génération de trésorerie des deux dernières années, qui a notamment permis d'accélérer, via les acquisitions d'Embratec et d'UTA, le développement de l'activité Solutions de mobilité professionnelle. Le chiffre d'affaires opérationnel de ce segment a ainsi crû de 68% en 2017 et représente désormais 25% de l'activité du Groupe. En parallèle, le Groupe a pu maintenir un retour aux actionnaire élevé et un niveau d'endettement permettant la notation « Strong Investment Grade » BBB+ par Standard & Poor's.

Enfin, Bertrand Dumazy et Jacques Adoue, Directeur général Ressources humaines et Responsabilité sociétale, ont présenté les engagements RH et RSE du Groupe, notamment les actions mises en œuvre pour attirer et développer les talents, telles qu'Edenstep, le Graduate program d'Edenred depuis 2017, auquel participent chaque année de jeunes diplômés dans le monde entier. Cette réunion a enfin été l'occasion de dévoiler la nouvelle démarche sociétale du Groupe, fondée sur trois piliers : améliorer la qualité de vie de ses parties prenantes (People), préserver l'environnement (Planet) et créer de la valeur en développant ses activités et partenariats de manière toujours responsable (Progress).

1 Résultat d'exploitation avant autres charges et produits

Avec un quorum de 77,48%, l'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment la distribution d'un dividende de 0,85 € par action au titre de l'exercice 2017, assortie d'une option de paiement en actions nouvelles pour 100% de ce montant. Le dividende sera détaché le 14 mai 2018 et mis en paiement le 8 juin 2018. Cette option devra être exercée du 14 mai au 25 mai 2018 inclus. Les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option au plus tard à cette date percevront le dividende intégralement en espèces.

L'Assemblée générale a par ailleurs renouvelé, pour une durée de quatre ans, le mandat d'administrateur de Bertrand Dumazy, ainsi que ceux de Gabriele Galateri di Genola, Maëlle Gavet et Jean-Romain Lhomme. De même, elle a ratifié la cooptation de Dominique D'Hinnin en qualité d'administrateur.

Le Conseil d'administration comprend à ce jour 10 membres, dont 90% sont indépendants. Le taux de féminisation s'élève à 40%.

Les résultats complets des votes des résolutions, ainsi qu'un compte-rendu de la réunion, seront prochainement disponibles sur le site internetwww.edenred.com(rubrique Investisseurs / Actionnaires).

Avertissement

Cette option de paiement du dividende en actions ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la souscription de titres financiers aux Etats-Unis au sens du U.S. Securities Act de 1933 ou dans tout autre pays où une telle opération serait contraire à la règlementation applicable. L'option de recevoir le paiement du dividende en actions n'est pas ouverte dans certains pays, notamment ceux dans lesquels une telle option nécessite un enregistrement ou l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités de marchés locales. Les actionnaires résidant hors de France doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'assurer qu'ils s'y conforment.

▬▬

Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, avec un volume d'affaires de plus de 26 milliards d'euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.

L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

 Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

 Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…)

 Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.

Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million de commerçants.

Coté à la Bourse de Paris au sein de l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000 collaborateurs.

