Edenred : confirme ses objectifs après un premier trimestre tiré par l'Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'émetteur de titres de services prépayés Edenred a confirmé jeudi ses objectifs annuels après une hausse de son chiffre d'affaires au cours d'un premier trimestre marqué par d'importants effets de change, une forte croissance en Europe et un début de redressement de ses activités historiques.

Le revenu d'exploitation total, auparavant appelé chiffre d'affaires total par Edenred, est ressorti à 332 millions d'euros, en hausse de 1,3% en données publiées et de 12,1% en base organique. Le groupe a fait face à d'importants effets de change négatifs, dont l'impact est évalué à 11,9%, tandis que l'effet périmètre a été positif de 1,2%.

Le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 319 millions d'euros, en progression de 2,9% en données publiées et de 13,8% en données comparables. Le chiffre d'affaires opérationnel est généré par l'émission de titres de services prépayés à proprement parler, tandis que le chiffre d'affaires financier, désormais appelé "autres produits d'exploitation", l'est par le placement de la trésorerie du groupe.

L'activité avantages aux salariés, qui représente environ 65% du chiffre d'affaires opérationnel du groupe, a dégagé une croissance organique de 10,9% au premier trimestre. Edenred explique cette tendance favorable par le dynamisme des équipes commerciales en Europe et en Amérique latine dans la conquête de nouveaux clients, en particulier les petites et moyennes entreprises, un marché globalement peu pénétré.

Les solutions de mobilités profesionnelles ont progressé de 14,7% en données comparables, représentant désormais 25% du chiffre d'affaires.

En Europe, le groupe a vu son activité accélérer avec une croissance organique de 11,9%. En Amérique latine, Edenred a connu une croissance en données organiques de 17,1%. Au Brésil, où le groupe souffre depuis plusieurs années d'une conjoncture dégradée sur son métier historique d'avantages aux salariés, l'inventeur des tickets restaurants a indiqué percevoir des premiers signes de redressement, avec "une amélioration progressive" dans les avantages aux salariés combinée à une "forte croissance" dans les solutions de mobilités professionnelles.

Commentant ces chiffres, le directeur financier du groupe, Patrick Bataillard, a souligné la montée en puissance de l'Europe, "qui est positive car cela permet de dérisquer le profil du groupe par rapport à sa dépendance aux autres marchés qui sont émergents".

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 326 millions d'euros au premier trimestre et sur une croissance organique de 7,8%.

Pour 2018, le groupe s'attend à "une croissance soutenue" de son activité en Europe et à "une croissance solide" en Amérique latine hispanique sur ses métiers principaux. L'émetteur de services prépayés estime par ailleurs que son activité d'avantages aux salariés "devrait continuer de s'améliorer progressivement dans un contexte de taux de chômage encore élevé".

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2018, fixés dans son plan stratégique "Fast Forward" qui établit des objectifs jusqu'en 2019. Le groupe vise ainsi toujours une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires opérationnel de plus de 7%, une hausse en données organiques de son résultat opérationnel courant de plus de 9%, et une croissance organique annuelle de sa marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) supérieure à 10%.

Edenred a dû modifier la présentation de ses comptes sur ce trimestre pour passer en normes IFRS 15, applicables depuis janvier 2018. L'impact financier rester modeste, à +5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires opérationnel du premier trimestre 2017, a indiqué Patrick Bataillard. Mais cette nouvelle présentation a conduit le groupe a renommer certains de ses agrégats comptables. Le chiffre d'affaires financier est désormais appelé "autres produits d'exploitation" et le chiffre d'affaires total "revenu d'exploitation total".

