Edenred : partenariat avec Deliveroo

16/04/2018 | 08:38

Edenred annonce la signature d'un accord avec Deliveroo, leader de la livraison de repas à la demande, permettant aux porteurs français de la carte Ticket Restaurant de se faire livrer leurs repas à partir de ce lundi 16 avril.



Près de 600.000 salariés français porteurs de la carte pourront désormais se faire livrer les plats, du lundi au samedi et jusqu'à 19 euros par jour, en se connectant à Deliveroo (site ou application mobile) et en y ajoutant leur compte myEdenred.



Le nouveau service proposé par Deliveroo est apporté en collaboration avec Edenred via son système Edenred Payment Services, garantissant aux utilisateurs une expérience de paiement simple et sécurisée.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.