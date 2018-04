Edenred : se renforce au capital de ProwebCE

27/04/2018 | 11:45

Edenred a annoncé ce vendredi avoir acquis 27% de parts supplémentaires de ProwebCE, leader français des solutions à destination des comités d'entreprise. L'inventeur du ticket-restaurant en détient désormais plus de 98% du capital.



Après avoir acquis une participation minoritaire dans ProwebCE en 2012 via Edenred Capital Partners, le fonds de capital-investissement d'Edenred destiné à participer au financement de projets innovants à fort portentiel de croissance et en lien avec les activités du Groupe, Edenred était devenu actionnaire majoritaire de ProwebCE en mars 2015 en détenant 62% de son capital.



ProwebCE a alors été pleinement intégré à l'offre Avantages aux salariés d'Edenred en France et de fortes synergies commerciales ont pu être déployées, contribuant à la croissance soutenue de cette activité. En avril 2017, Edenred a ensuite accru sa participation au capital de ProwebCE à hauteur de 71%.



Comme le fut l'opération de l'an passé, cette acquisition sera relutive sur le résultat net part du groupe dès la première année.



ProwebCE offre une gamme complète de solutions à destination des comités d'entreprise français, dont une plateforme e-commerce permettant aux salariés d'utiliser les fonds qui leur sont accordés par leur comité d'entreprise pour l'achat de biens ou de services dans les domaines de la culture et des loisirs, tout en bénéficiant de réductions sur plus d'un million d'offres de commerçants.





