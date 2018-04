Résultat annuel de 2017: Excellent exercice pour le groupe Edisun Power

Communiqué de presse ad-hocZurich, le 17 avril 2018

Excellent exercice pour le groupe Edisun Power

▪Haussedu chiffre d'affaires de16%, qui passe ainsi à CHF 9.52 mio.

▪Augmentationde l'EBITDA de18%, qui passe ainsi à CHF 6.94 mio.

▪Augmentation du bénéfice net de 62%, qui passe ainsi à CHF 1.55 mio.

▪Demande de distribution des premiers dividendes à partir des réserves provenant d'apports de capital de CHF 0.60/action

Avec sa stratégie de croissance, le groupe Edisun Power est sur la voie de la réussite. Grâce à la hausse duchiffre d'affaires, favorisée par une acquisition et de bonnes conditions météorologiques,ainsi qu'à une gestionrigoureusedes coûts, l'exercice2017 a pu être clôturé avec un résultat record.

Croissance grâceà l'acquisition

Les recettes issues des ventes de courant ont augmenté de 19% et sont passées à

CHF 9.45 mio. (2016: CHF 7.97 mio.). En monnaie locale, la croissance est de 18%. Outrel'effet de change, le parc photovoltaïque de 2.3 MW de Condado, près de Huelva (+11%), acquis fin 2016, et de meilleures conditions météorologiques (+5%) ont contribué à la croissance. Les parcs photovoltaïques acquis fin 2017 à Leipzig (3.6 MW) et près de Ravenna

(1MW) ont été consolidés au 31.12.2017 et n'ont pas encore eu d'effet sur le compte derésultat. Enfin, la hausse des prix du marché en Espagne a entraîné une augmentation de 2% des recettes issues des ventes de courantpar rapport à l'année précédente. À l'exception del'Espagne et de l'Italie,les recettes provenant des ventes de courant ne dépendent cependantpas des prix volatils du marché pour l'énergie électrique.

Les recettes restantes ont diminué et sont passées à KCHF 70 (2016: KCHF 266), étant donnéqu'il n'y a pas eu de recettes extraordinaires importantes par rapport à l'année précédente.

Dans l'ensemble, le groupe adégagé, pour l'année concernée, des recettes totales de l'ordre de CHF 9.52 mio. (2016: CHF 8.23 mio.), soit une augmentation de 16%.

Résultat record grâce à une gestion rigoureuse des coûts et des frais de financement basLes coûts opérationnels, qui ont enregistré une hausse en raison des acquisitions, ont augmenté dans des proportions moins importantes grâce à une gestion rigoureuse des coûts, sibien que l'EBITDA s'est amélioré de18%, passant à CHF 6.94 mio. (2016: CHF 5.87 mio.). Les amortissements ont augmenté de 10% et sont passés à CHF 3.33 mio. (2016: CHF 3.01 mio.) en raison du nouveau parc photovoltaïque de Condado. Malgré les charges financières supplémentaires pour le parc photovoltaïque, les coûts de financement ont seulement augmenté de 1% et sont passés à CHF 2.05 mio. (2016: CHF 2.03 mio.), ce qui est dû aux

refinancements effectués au cours des dernières années. Au final, le bénéfice net a augmenté de 62% et est passé à CHF 1.55 mio. (2016: CHF 0.96 mio.).

Gonflement temporaire du bilan

Au 31.12.2017, date de référence pour le bilan du groupe, le bilan consolidé incluait le parc photovoltaïque de Requena,qui était encore comptabilisé en tant qu'installation enconstruction,ainsi que le financement du parc de l'ordre deCHF 18 mio., déjà versé à la fin del'année. Le parc photovoltaïque a été terminé fin 2017. Il a été raccordé au réseau électrique le 5 mars 2018 et recevra,à compter de l'inscription dans le registrecorrespondant

(15 mars 2018), les rétributions garanties pour l'injection de courant. Les derniers paiements ont été effectués le 28 mars, ce qui permetd'alléger le bilan d'env. CHF 18 mio. fin mars. Grâce à ce très bon résultat, à des effets de change positifs et à l'augmentation du capital de l'ordre deCHF 5.1 mio. effectuée en septembre, le ratio de fonds propresconsolidé ajusté s'élève à 19%

(2016: 14%)à la fin de l'année.

Demandes adressées à l'assemblée générale

Cet excellent résultat durable permet de reverser pour la première fois des dividendes auxactionnaires. Le conseil d'administration demande donc à l'assemblée générale du 18mai 2018 des dividendes de CHF 0.60/action sous la forme d'une distribution à partir des réserves provenant d'apports de capital, généralement exonéré d'impôt pour les personnes privéesrésident en Suisse.

Afin de laisser toutes les options de croissance ouvertes, le conseil d'administration demande également à l'assemblée générale de créer un capital autorisé de l'ordre deCHF 7.5 mio.

En outre, le conseil d'administration propose d'élire Reto Klotz en tant que membre supplémentaire au sein du conseil d'administration.

Perspectives positives pour l'année en cours

Avec les parcs photovoltaïques acquis en Allemagne et en Italie fin 2017, ainsi que le parc photovoltaïque de Requena en Espagne, raccordé au réseau électrique à la mi-mars 2018, lacroissance va encore rester à un niveau élevé cette année. Avec le cours actuel de l'euro, le groupe s'attend à un résultat net d'environ CHF 2.0mio.

Le rapport annuel 2017 d'Edisun Power est disponible sur le site web du groupe à l'adressehttp://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports

Pour plus d'informations

Rainer, Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21,info@edisunpower.comReto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29,info@edisunpower.com

Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans cedomaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux.

L'entreprise possède actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, représentant une puissance totale de 34.7 MWc.

