EGIDE : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Trappes, Bollène, Cambridge & San Diego, 13 avril 2018 - 19h00 (CET)

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Chiffre d'affaires T1-2018 : 8,03 M€

+24,5% de croissance ; +8,5% à base comparable

2018 : Très bonne tendance des ventes céramique HTCC chez Egide USA

Le groupe Egide a réalisé un chiffre d'affaires consolidé (non audité) au premier trimestre 2018 de 8,03 M€, en croissance de 24,5% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, et ce dans un contexte défavorable de l'évolution de la parité Euro / Dollar. A périmètre comparable et à taux de change constant, les ventes du premier trimestre affichent une croissance de 8,5%. Hors variation des taux change (1,22934 vs 1,06473), les ventes du premier trimestre auraient été de 8,7 M€.

L'impact positif de l'intégration de Santier sur les ventes du groupe se confirme, tout comme la croissance des ventes céramique HTCC d'Egide USA. Sur le premier trimestre 2018, les filiales américaines du groupe ont représenté 52% des ventes totales, contre 42% en 2017.

ventilation par unite

(M€) T1-2017 T1-2018* Variation % Variation à base

comparable 1 Egide SA 3,85 3,82 -0,8% -0,8% Egide USA 1,85 1,89 +2,2% +17,8% Santier Inc. 0,75 2,32 +209,3% +31,3% Groupe 6,45 8,03 +24,5% +8,5%

* Non audité

Pour rappel, Santier Inc. a intégré le groupe Egide le 28 février 2017. Au premier trimestre 2018, seul le mois de mars a été retenu pour le calcul de la variation des ventes de Santier à base comparable.

Au 1er trimestre 2018, la croissance d'Egide USA, tirée par les ventes de produits céramique, a par ailleurs fortement augmenté (+17,8% à base comparable) par rapport à la même période de 2017, compensant un début d'année plus timide pour Egide SA.

VENTILATION PAR APPLICATION

(M€) T1-2017 T1-2018* Variation % Variation à base

comparable 1 Puissance 1,43 1,44 +0,7% +7,4% Hyperfréquences 1,07 1,29 +20,6% -11,5% Optronique 0,78 1,21 +55,1% +7,1% Imagerie thermique 2,66 2,80 +5,3% +6,0% Divers 0,51 1,27 +149,0% +68,5% Groupe 6,45 8,03 +24,5% +8,5%

* Non audité

PERSPECTIVES

Le Groupe Egide, s'appuyant sur un bon carnet de commandes, table sur une poursuite de la croissance organique au niveau du groupe pour l'année 2018, malgré un ralentissement de la croissance en Europe depuis le début de l'année et les effets de change négatifs.

En particulier, l'activité céramique HTCC aux Etats-Unis a enregistré un niveau de commandes très satisfaisant de $800k à ce jour. Le climat des affaires en Amérique du Nord, notamment sur les segments de marchés visés par les entités américaines du groupe, est en amélioration par rapport à l'année passée, en raison des nouvelles dépenses votées au niveau fédéral ainsi que des récentes dispositions fiscales.

CALENDRIER FINANCIER

13 juillet 2018 : chiffre d'affaires du premier semestre 2018

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet 2015

Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

***

CONTACTS

EGIDE - Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL - Relations investisseurs - Frédéric Portier / David Chermont - +44 7802 533333 - fportier@inbound.capital

FIN'EXTENSO - Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr



base comparable : à périmètre constant et taux de change constants

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: EGIDE via Globenewswire